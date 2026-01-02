Villa del Rosario se alista para el 58° Festival Nacional de Folclore Acuático

Disfruta de la 58° edición del Festival Nacional de Folclore en el Agua, que promete ser una celebración inolvidable del folclore argentino en Villa del Rosario. ¡No te lo pierdas!

El Festival Nacional de Folclore en el Agua volverá a iluminar Villa del Rosario del 9 al 11 de enero de 2026, con una noche especial el 23 de enero. Este evento, que ha trascendido generaciones, se ha consolidado como una de las festividades más celebradas de la región.

Un Aniversario con Renovación

Con el objetivo de celebrar sus 60 años, el festival implementará un plan de modernización que incluye mejoras en el predio, tecnología de vanguardia en el escenario y una expansión de la oferta gastronómica. La meta es enriquecer la experiencia del público mientras se preserva la esencia cultural que caracteriza al festival.

Artistas Destacados y la Programación

La magia comenzará el viernes 9 de enero, con la apertura a cargo de la Escuela Municipal de Folclore, seguida por las actuaciones de Omar Bianco, Yanarkas, Amatierra y la Academia “La Chacana”. Entre los artistas principales, resaltan Chaqueño Palavecino y Loco Amato.

Una Noche Inolvidable el Sábado

El sábado 10 de enero, la Escuela Municipal de Folclore abrirá nuevamente el espectáculo, seguido por Raúl Funes, Magalí Rosales, Walter Valles y la Academia de Danzas “Esencia Joven”. La velada contará con las presentaciones de Los Manseros Santiagueños y Los Palmeras.

La Tradicional Noche del Pueblo

El domingo 11 de enero se celebrará la icónica Noche del Pueblo, con entrada gratuita mediante retiro previo. La jornada incluye el Taller del Adulto Mayor “Nunca es Tarde” y actuaciones de Dúo Arias Cáceres, DL Folklore, Carolina Sarmiento, Los de la Ribera y finaliza con Ceibo y Demi Carabajal.

Una Noche Adicional de Fiesta

La celebración no termina ahí. El 23 de enero, habrá una noche extra donde el ritmo de Q’Lokura mantendrá vivo el espíritu festivo que caracteriza al evento.

Sabores de Argentina en el Parque Gastronómico

Este año, el festival contará con un Parque Gastronómico renovado, ofreciendo food trucks y puestos únicos donde podrás disfrutar de una variedad de delicias culinarias en un ambiente familiar y amigable.

Precios de Entradas

Viernes 9 de enero:

Preferencial $40.000

General $30.000

Sábado 10 de enero:

VIP $50.000

Preferencial $40.000

General $30.000

Los boletos estarán disponibles online y en puntos de venta de Tarjeta Pase Libre en la región, así como en la Oficina de Turismo de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20. Aceptamos pagos en efectivo, tarjetas y hasta cuatro cuotas sin interés con Coolviros.