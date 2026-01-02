Devolución de Ingresos Brutos: CABA permite solicitar saldos a favor de hasta $15 millones

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad de Buenos Aires ha actualizado el procedimiento para la devolución exprés de Saldos a Favor (SAF) del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Esta nueva medida permitirá a más comercios, PyMEs y profesionales recuperar hasta $15 millones de manera rápida y totalmente online.

Desde la implementación de este proceso, cerca de 20,000 contribuyentes ya han solicitado su devolución. Originalmente, el monto máximo contemplado era de $2 millones, que luego se elevó a $10 millones, y ahora, con este nuevo cambio, alcanza los $15 millones.

Además, la AGIP permite compensar automáticamente estos saldos a favor con deudas de Inmobiliario/ABL, Patentes e Ingresos Brutos, habiendo realizado hasta el momento 195,000 operaciones.

¿Cómo Realizar el Trámite?

El proceso de devolución y compensación se lleva a cabo a través de la Cuenta Corriente Tributaria, accesible desde el Portal del Contribuyente de AGIP. Una vez dentro, los usuarios deben elegir «Operaciones» en el menú lateral izquierdo y seleccionar el trámite correspondiente, todo de forma 100% online.

“Con la reestructuración de este proceso, se han devuelto más de $23,000 millones en saldos a favor a los contribuyentes”, afirmaron desde la AGIP.

Requisitos para la Devolución

Para acceder a la devolución exprés, los contribuyentes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener un saldo a favor de hasta $15 millones.

Haber presentado todas las Declaraciones Juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

No registrar deudas judiciales.

No ser Agente de Recaudación con deudas o multas pendientes.

No estar en estado de concurso o quiebra.

No tener cargos de fiscalización abiertos.

No pertenecer a planes de facilidad de pago vigentes.

No estar inscripto en Distritos Económicos o Regímenes de Promoción Económica activos.

No haber solicitado una devolución SAF en los últimos 90 días.

No tener deudas administrativas con respecto a impuestos recaudados por AGIP.

Aunque la devolución es automática, la AGIP podrá realizar verificaciones sobre el saldo declarado.