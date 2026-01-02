viernes, enero 2, 2026
InicioMarketingDevolución de Ingresos Brutos: CABA permite solicitar saldos a favor de hasta...
Marketing

Devolución de Ingresos Brutos: CABA permite solicitar saldos a favor de hasta $15 millones

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
3

Buenos Aires Amplía la Devolución Exprés de Saldos a Favor: Hasta $15 Millones en 48 Horas

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad de Buenos Aires ha actualizado el procedimiento para la devolución exprés de Saldos a Favor (SAF) del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Esta nueva medida permitirá a más comercios, PyMEs y profesionales recuperar hasta $15 millones de manera rápida y totalmente online.

Desde la implementación de este proceso, cerca de 20,000 contribuyentes ya han solicitado su devolución. Originalmente, el monto máximo contemplado era de $2 millones, que luego se elevó a $10 millones, y ahora, con este nuevo cambio, alcanza los $15 millones.

Además, la AGIP permite compensar automáticamente estos saldos a favor con deudas de Inmobiliario/ABL, Patentes e Ingresos Brutos, habiendo realizado hasta el momento 195,000 operaciones.

¿Cómo Realizar el Trámite?

El proceso de devolución y compensación se lleva a cabo a través de la Cuenta Corriente Tributaria, accesible desde el Portal del Contribuyente de AGIP. Una vez dentro, los usuarios deben elegir «Operaciones» en el menú lateral izquierdo y seleccionar el trámite correspondiente, todo de forma 100% online.

“Con la reestructuración de este proceso, se han devuelto más de $23,000 millones en saldos a favor a los contribuyentes”, afirmaron desde la AGIP.

Requisitos para la Devolución

Para acceder a la devolución exprés, los contribuyentes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener un saldo a favor de hasta $15 millones.
  • Haber presentado todas las Declaraciones Juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
  • No registrar deudas judiciales.
  • No ser Agente de Recaudación con deudas o multas pendientes.
  • No estar en estado de concurso o quiebra.
  • No tener cargos de fiscalización abiertos.
  • No pertenecer a planes de facilidad de pago vigentes.
  • No estar inscripto en Distritos Económicos o Regímenes de Promoción Económica activos.
  • No haber solicitado una devolución SAF en los últimos 90 días.
  • No tener deudas administrativas con respecto a impuestos recaudados por AGIP.

Aunque la devolución es automática, la AGIP podrá realizar verificaciones sobre el saldo declarado.

Artículo anterior
Villa del Rosario se alista para el 58° Festival Nacional de Folclore Acuático
Artículo siguiente
Aguinsky se mantiene firme en la causa de la mansión en Pilar y espera decisión de la Cámara Federal de San Martín
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments