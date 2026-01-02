Devolución de Ingresos Brutos: CABA permite solicitar saldos a favor de hasta $15 millones

Buenos Aires Amplía la Devolución Exprés de Saldos a Favor: Hasta $15 Millones en 48 Horas
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad de Buenos Aires ha actualizado el procedimiento para la devolución exprés de Saldos a Favor (SAF) del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Esta nueva medida permitirá a más comercios, PyMEs y profesionales recuperar hasta $15 millones de manera rápida y totalmente online.
Desde la implementación de este proceso, cerca de 20,000 contribuyentes ya han solicitado su devolución. Originalmente, el monto máximo contemplado era de $2 millones, que luego se elevó a $10 millones, y ahora, con este nuevo cambio, alcanza los $15 millones.
Además, la AGIP permite compensar automáticamente estos saldos a favor con deudas de Inmobiliario/ABL, Patentes e Ingresos Brutos, habiendo realizado hasta el momento 195,000 operaciones.
¿Cómo Realizar el Trámite?
El proceso de devolución y compensación se lleva a cabo a través de la Cuenta Corriente Tributaria, accesible desde el Portal del Contribuyente de AGIP. Una vez dentro, los usuarios deben elegir «Operaciones» en el menú lateral izquierdo y seleccionar el trámite correspondiente, todo de forma 100% online.
“Con la reestructuración de este proceso, se han devuelto más de $23,000 millones en saldos a favor a los contribuyentes”, afirmaron desde la AGIP.
Requisitos para la Devolución
Para acceder a la devolución exprés, los contribuyentes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener un saldo a favor de hasta $15 millones.
- Haber presentado todas las Declaraciones Juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
- No registrar deudas judiciales.
- No ser Agente de Recaudación con deudas o multas pendientes.
- No estar en estado de concurso o quiebra.
- No tener cargos de fiscalización abiertos.
- No pertenecer a planes de facilidad de pago vigentes.
- No estar inscripto en Distritos Económicos o Regímenes de Promoción Económica activos.
- No haber solicitado una devolución SAF en los últimos 90 días.
- No tener deudas administrativas con respecto a impuestos recaudados por AGIP.
Aunque la devolución es automática, la AGIP podrá realizar verificaciones sobre el saldo declarado.