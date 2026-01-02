Aguinsky se mantiene firme en la causa de la mansión en Pilar y espera decisión de la Cámara Federal de San Martín

El juez Marcelo Aguinsky está en el centro de un escándalo que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino, donde se investiga si la ostentosa mansión situada en Pilar fue adquirida con fondos obtenidos de manera fraudulenta por sus directivos.

El magistrado Aguinsky emitió este viernes un fallo en el que niega transferir la investigación a su colega del juzgado federal de Campana, Adrián González Charvay, quien había solicitado hacerse cargo del caso. La controversia gira en torno a la compra de la propiedad, valorada en 17 millones de dólares, y su vínculo con un potencial lavado de dinero.

Delitos de Administración Fraudulenta en la AFA

Aguinsky argumenta que el posible ilícito relacionado con el lavado de dinero puede tener su origen en delitos de administración fraudulenta, estipulados en el Artículo 173 del Código Penal, que afectan a la AFA y a sus directivos. Este enfoque sugiere que se debe investigar cómo obtuvieron los recursos que se usaron para adquirir la mansión.

Poderosos Vínculos y Testaferros

La investigación ha revelado que Luciano Pantano, quien aparece como propietario de la mansión, en realidad actúa como testaferro de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. Se ha presentado evidencia de que Pantano utiliza una tarjeta de crédito corporativa de la AFA para cubrir gastos relacionados con vehículos de lujo incautados en la propiedad, acumulando gastos de hasta 50 millones de pesos mensuales de enero a diciembre de 2025.

La AFA, Centro de la Investigación

Aguinsky enfatizó que el foco no debería ser únicamente la mansión de Villa Rosa, sino más bien la propia Asociación del Fútbol Argentino, ubicada a pocos kilómetros del tribunal que lleva el caso. Esta proximidad refuerza su argumento de que la investigación debería continuar en su jurisdicción.

Competencia Judicial y Causas Relacionadas

En un desarrollo reciente, González Charvay había aceptado una solicitud por parte de Pantano y su madre para trasladar el caso a su juzgado, dado que la propiedad se encuentra en Pilar y su competencia abarca delitos federales como el lavado de dinero. Sin embargo, Aguinsky rechazó esta propuesta, y ahora la Cámara Federal de San Martín decidirá cuál de los jueces se queda con el expediente.

Desafíos en la Investigación

El juez también señaló que el verdadero reto radica en identificar el delito que posibilitó la adquisición de la mansión y los vehículos de lujo. Aguinsky menciona que para investigar efectivamente el lavado de dinero, es crucial retroceder al origen de los fondos utilizados para estas compras ostentosas.

Otras Causas contra la AFA

Aguinsky no es nuevo en las investigaciones contra la AFA; actualmente, existe otra causa que investiga la retención indebida de tributos y aportes a la seguridad social, alcanzando un monto de 17 mil millones de pesos en los últimos dos años. El fiscal Claudio Navas Rial está a cargo de ambas causas, y ha argumentado que la falta de pago de ciertos fondos podría estar vinculada directamente a la compra de la mansión.