Gimnasia inicia el año enfrentando a Platense

Gimnasia Regresa Con Todo: Se Enfrentará a Platense en el Inicio del Año

Este miércoles, Gimnasia iniciará su temporada 2023 ante Platense en Buenos Aires, en un partido clave para marcar el rumbo en la Liga Nacional de Básquetbol. El encuentro será cubierto en tiempo real por Diario Crónica.

Un Debut Esperado: Kenneth Horton Vuelve al Equipo

Una de las grandes atracciones del encuentro será el debut de Kenneth Horton, quien se unió al equipo tras las festividades navideñas y ha estado entrenándose en Comodoro Rivadavia. Este regreso genera altas expectativas, dado que Horton fue fundamental en la campaña anterior donde terminó siendo una pieza clave bajo la dirección de Martín Villagrán.

Pese a los altibajos de la temporada, el equipo ha ido encontrando su ritmo tras un comienzo complicado. Actualmente ostenta un récord positivo, con destacadas actuaciones en casa y victorias significativas en sus últimas giras.

Una Gira que Promete

Gimnasia se embarca en una serie de partidos que podría impulsar su posición en la tabla. Enfrentará a rivales que, al igual que Platense, ocupan lugares bajos en el ranking. El desafío se intensificará el domingo, cuando se mida frente a Obras Sanitarias, un equipo que ha demostrado ser uno de los más competitivos del torneo.

Kenneth Horton, la nueva incorporación de Gimnasia, listo para debutar.

Los Rivales al Acecho: Platense en Problemas

Platense ha tenido un inicio de temporada difícil, sufriendo derrotas en sus primeros cuatro partidos y cayendo en sus últimas tres presentaciones como visitante. Bajo la dirección de Martín Yangüela, quien cuenta con experiencia como asistente en Gimnasia, busca revertir la situación.

En su alineación más reciente, el equipo incluyó a cinco titulares clave: Juan Guerrero, Eric Flor, Julián Morales, Franco Smianotti y Derrick Woods, acompañados por un sólido banco de suplentes que incluye a Tobías Franchela y Nicolás Burgos.

Fecha Clave para el Verde

Miércoles 7: 21:10 Platense – Gimnasia

Viernes 9: 21:05 Unión – Gimnasia

Domingo 11: 21:10 Obras – Gimnasia

Calendario de Juegos en Enero

Miércoles 18: Gimnasia – Ferro

Miércoles 21: Peñarol – Gimnasia

Viernes 23: Boca – Gimnasia

Martes 27: Gimnasia – Independiente