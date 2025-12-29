Gobierno busca ingreso multimillonario para afrontar vencimientos de deuda en enero

En un paso crucial para las finanzas del país, el Gobierno está a punto de anunciar oficialmente la adjudicación de las represas hidroeléctricas del Comahue, lo que permitirá un ingreso inmediato de US$707 millones al Tesoro en enero.

La publicación de la resolución esperada se realizará en las próximas horas y abrirá un plazo de tres días hábiles para que las empresas ganadoras realicen el depósito correspondiente en el Banco Nación. Se anticipa que esta comunicación oficial se haga el 30 de diciembre, lo que fijaría el límite para el pago el 6 de enero, justo antes de un importante vencimiento de deuda por US$4200 millones el 9 de enero.

Un Respiro Financiero para el Tesoro

Las estimaciones actuales indican que el Tesoro dispone de apenas US$1869 millones en depósitos en moneda extranjera debido a la reciente emisión del Bonar 2029 y a compras de divisas. Aunque se espera el ingreso de los US$707 millones por las represas, aún faltarían aproximadamente US$1650 millones para cubrir la deuda mencionada.

Contratos de Concesión y Nueva Gestión

La adjudicación de las represas pone fin a años de prórrogas y establece la operación privada de las más importantes plantas hidroeléctricas del sur del país, que permanecerán en manos del Estado. Los contratos, que tienen una duración de 30 años, incluyen las centrales de Alicurá, El Chocón–Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados, sumando una capacidad instalada de 4170 megavatios, cerca del 10% de la energía eléctrica nacional.

Cambios en la Operación de las Represas

Nuevos operadores asumirán la gestión de Alicurá y El Chocón, donde el primero será administrado por Edison Inversiones con una oferta de US$162 millones, que también incluye Cerros Colorados. El Chocón quedará en manos de BML Inversora, mientras que Piedra del Águila estará a cargo de Central Puerto, con ofertas que suman cerca de US$245 millones.

Estrategias para Satisfacer Compromisos Gubernamentales

La llegada de fondos por las represas es fundamental para el Gobierno, ya que enfrenta un mes complicado. Según informes, se están considerando diversas opciones, como reabrir el Bonar 2029 para captar fondos locales a una tasa de interés cercana al 9% anual o emitir títulos en dólares a corto plazo.

Alternativas de Financiamiento

Además, el Gobierno explora la posibilidad de utilizar depósitos en pesos para adquirir dólares del BCRA o incluso recurrir a Wall Street mediante un esquema de repo, con hasta US$7000 millones ofrecidos por varias entidades. Sin embargo, estos métodos podrían aumentar la carga de deuda, complicando aún más la situación financiera del país.