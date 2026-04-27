Guía del Gurú del Blue: La Cartera Soñada para Inversores Cotidianos

La reciente disminución de las tasas de interés en pesos está transformando el panorama financiero en Argentina, impactando en diversas áreas como las inversiones, las empresas y el ahorro familiar.

Con la notable decisión del Banco Central de soltar encajes y requisitos de liquidez, se ha facilitado la inyección de fondos al mercado, provocando una caída en las tasas que ofrecen los principales bancos. En este contexto, el reconocido analista Salvador Di Stéfano advierte que los plazos fijos pierden atractivo. Propone, en su análisis, una alternativa para quienes buscan optimizar sus ahorros.

Un Cambio en la Estrategia Financiera

El actual entorno de tasas baja crea un nuevo escenario tanto para familias como para empresas. Según el análisis de Di Stéfano, las tasas de los plazos fijos a 30 días rondan el 17% anual, mientras que las letras a un año alcanzan cerca del 28% anual. En contraste, algunos bonos en pesos ajustados por inflación prometen rendimientos de inflación más un punto. Con estas cifras, los bonos en dólares pueden volverse más atractivos frente a otros instrumentos en pesos.

Construyendo una Cartera de Inversiones

La recomendación de Di Stéfano es crear una cartera que priorice un flujo constante de fondos. Esto implica no solo considerar el rendimiento final, sino también la frecuencia y la moneda de los pagos. En su opinión, la mezcla óptima incluye bonos soberanos en dólares, títulos en pesos ajustados por inflación y obligaciones negociables de empresas.

Entre los mencionados se encuentran el AO28, un bono en dólares que realiza pagos mensuales, y el DICP, un bono en pesos que paga tanto amortización como renta en junio y diciembre, rindiendo inflación más 7,3% anual. También se destaca el AL35, con vencimiento en 2035, que ofrece un 9,6% en dólares y tiene pagos semestrales.

Esto se complementa con una obligación negociable de YPF con vencimiento en 2033, que abona en marzo y septiembre, y el AN29, ofreciendo un rendimiento de 8,8% en dólares.

La Cartera Soñada

Di Stéfano describe esta propuesta como «la cartera soñada», pues permite diversificar en plazos de vencimiento que van desde 2028 hasta 2035, combinando tanto moneda local como extranjera, y proporcionando un ingreso regular que puede ser utilizado para reinversión o necesidades de liquidez.

«Con el AO28 recibirás renta mensual en dólares, el DICP te dará pagos en pesos en junio y diciembre, y los bonos soberanos junto a la obligación negociable de YPF aportarán ingresos en dólares en varias fechas del año», explica Di Stéfano, resaltando la ventaja de contar con pagos frecuentes para cubrir posibles gastos imprevistos.

Oportunidades en una Nueva Era Financiera

El contexto de tasas en descenso también abre puertas para quienes tienen deudas. Di Stéfano sugiere que es un momento propicio para refinanciar obligaciones, reemplazando deudas costosas como las de tarjetas de crédito por préstamos más accesibles. Para las empresas, destaca que la caída de tasas puede facilitar la recuperación del capital de trabajo, siempre que las ventas se mantengan en crecimiento.

A medida que caen las tasas, la clave está en diversificar no solo conforme a la tasa nominal en pesos, sino en función de la diversidad de moneda, plazo y flujo. La estrategia debe enfocarse en equilibrar cobertura y rentabilidad periódica, junto con la opción de financiamiento a través de la caución de títulos.