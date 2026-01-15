Guía Práctica: Cómo Invertir en Dólares y Requisitos de Licitación

Descubre cómo participar en la nueva oferta de Banco Macro y por qué esta oportunidad se vuelve esencial para los ahorristas en busca de seguridad financiera.

El panorama financiero argentino se renueva con el reciente anuncio de Banco Macro, que ha presentado una nueva serie de Obligaciones Negociables (ON). Este movimiento busca captar el flujo de dólares de los ahorristas mediante la emisión de deuda privada.

Características de la Nueva Emisión de ON

Este instrumento financiero presenta detalles que interesan profundamente a quienes buscan invertir:

Moneda: Dólar cable

Tasa de Interés: Fija (a serán licitadas)

Vencimiento: 5 años

Frecuencia de Intereses: Semestral

Amortización: Bullet

Monto Mínimo de Inversión: U$s1.000

Ley Aplicable: Nueva York

Nueva ON de Banco Macro

Inversores: Acreedores, No Socios

A diferencia de las acciones, adquirir ON posiciona al ahorrista como acreedor del banco, permitiendo captar una tasa fija en moneda dura con un cronograma de pagos claro y predecible. Esto hace que sea una opción atractiva para quienes desean protegerse de la volatilidad del peso y los riesgos soberanos.

Puntos Destacados por los Expertos

Desde la consultora Balanz destacan que la fortaleza de esta emisión radica en la robustez operativa de Banco Macro, que cuenta con presencia en las 24 provincias y un enfoque especial en pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Esto asegura una sólida base financiera y un respaldo confiable para los inversores.

«Conocer las particularidades de una ON es vital para determinar si se ajusta a las metas y perfil de cada inversor,» subrayan los analistas.

Licitación Primaria vs. Mercado Secundario

La participación en esta licitación inicial representa la oportunidad de adquirir los títulos al precio de estreno. En caso de no poder suscribirse a tiempo, los ahorristas tienen la opción de comprar las ON en el mercado secundario. Sin embargo, en este último, el precio puede variar considerablemente debido a factores como ajustes de tasas en el exterior, así como la demanda o la solvencia del banco.

Para los ahorristas de 2026, la clave está en el timing. Entrar en la licitación directa garantiza captar la tasa original, evitando los posibles sobreprecios que puede haber en el mercado secundario.

El Conocimiento es Poder

En un entorno de emisiones regulares, ser selectivo y entender a fondo los detalles del prospecto pueden marcar la diferencia entre un ahorrista y un inversor exitoso. Mantente informado y haz valer tu capital con acierto en el mercado financiero.