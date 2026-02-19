Guía Rápida: Cómo Comprar Dólar MEP y CCL Desde Casa

Con el paro general del 19 de febrero, los bancos permanecen cerrados, pero los argentinos pueden seguir comprando dólares MEP y CCL desde la comodidad de su hogar. Este método se ha convertido en una opción cada vez más popular para dolarizar ahorros de manera legal.

El dólar MEP y el CCL han tomado protagonismo como métodos de conversión de pesos a dólares en el contexto financiero argentino. A través de aplicaciones bancarias y plataformas de inversión, los usuarios pueden realizar estas operaciones sin necesidad de salir de casa.

¿Qué son y cómo funcionan el dólar MEP y CCL?

El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) permite comprar un bono en pesos y venderlo en dólares dentro de Argentina. Por otro lado, el dólar CCL (Contado con Liquidación) permite que los dólares se liquidan en una cuenta fuera del país.

Pasos para Comprar Dólar MEP Desde el Celular

Para comenzar, necesitas una cuenta de inversión, la cual puedes abrir en un banco o a través de una sociedad de Bolsa, normalmente en un proceso digital que puede tardar entre 24 y 48 horas.

Desde tu cuenta bancaria en pesos, transfiere el monto deseado a tu cuenta comitente y compra bonos como el AL30 o el GD30.

Guía Rápida en la Aplicación:

Una vez dentro de la app, sigue estos pasos:

1. Busca el bono (por ejemplo, AL30).

2. Selecciona la opción «Comprar».

3. Confirma la operación en pesos.

Asegúrate de mantener el bono durante el tiempo mínimo de parking, que es de al menos 1 día hábil para personas físicas, aunque esto puede variar según la normativa vigente.

Pasos para Comprar Dólar CCL Desde el Celular

El proceso para adquirir el dólar CCL es similar al del MEP, aunque hay una diferencia esencial en la liquidación de los dólares.

Primero, debes comprar bonos en pesos mediante tu app bancaria, y luego esperar a que pase el plazo de parking. Al cumplirse este periodo, puedes vender el bono y los dólares se acreditarán en tu cuenta bancaria en el extranjero.