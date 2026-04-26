Gurú de la City presenta la cartera de inversión perfecta tras el colapso del plazo fijo

La reciente medida del Banco Central de la República Argentina que libera encajes y requisitos de liquidez promete revivir el flujo de capital en el mercado. Con tasas de plazo fijo que rondan el 20% anual, el optimismo crecerá entre las empresas que buscan financiamiento.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha dado un paso significativo al liberar encajes y reducir requisitos de liquidez. Esta medida inyecta capital al mercado justo cuando las tasas de plazo fijo de los bancos se encuentran por debajo del 20% anual, beneficiando a las empresas con financiamiento más accesible.

Ajustes en el Mercado de Créditos

La situación actual en el sector financiero está marcada por instrumentos de crédito como el cambio de cheque y financiamientos a 180 y 360 días. Sin embargo, el financiamiento a largo plazo sigue siendo escaso, dado que muchas empresas carecen de las garantías necesarias o sufren por flujos de fondos limitados.

La Banca y el Financiamiento a Largo Plazo

Esta reducción de tasas permitirá a las empresas refinanciar deudas existentes, optando por plazos más largos que faciliten una disminución en las cuotas mensuales. Si el crecimiento en ventas se sostiene, es posible que veamos una recuperación significativa en la actividad económica en los próximos meses.

Retos de Financiamiento en Moneda Extranjera

En el contexto de financiamiento internacional, los números son impactantes: los depósitos en dólares alcanzan los u$s42.000 millones, mientras que los préstamos ascienden a u$s22.000 millones. Las empresas exportadoras tienen acceso a financiamiento en dólares, pero las dedicadas al mercado doméstico enfrentan condiciones desfavorables, que se traduce en tasas más altas y requisitos de encajes que impulsan los costos.

Un Futuro Aún Incierto

El crédito en dólares se vuelve más costoso para las empresas que operan en el mercado local. Aunque las oportunidades son más atractivas para los exportadores, muchos temen el riesgo de una devaluación, un miedo que persiste dado el histórico económico de Argentina de las últimas siete décadas.

Expectativas para las Tasas en Pesos

Desde nuestra perspectiva, anticipamos una caída en las tasas en pesos. Las empresas y familias con deudas podrían aprovechar esta oportunidad para refinanciar. Es crucial que el Banco Central considere liberar al menos u$s20.000 millones de reservas para destinarlos a la producción local.

Inversión: Un Mercado en Transformación

Para los inversores, las tasas en pesos pueden resultar poco atractivas. Un plazo fijo a 30 días rinde cerca del 17% anual, mientras que letras a un año ofrecen un rendimiento del 28% anual. Pero, si la tasa de devaluación iguala la inflación, los bonos en dólares podrían volverse más llamativos.

Oportunidades de Bonos

Existen bonos que ajustan por inflación, como el TZX28 que rinde inflación más 6,5%, en comparación con un bono en dólares vencido en 2028 que ofrece un rendimiento del 8,2%. Las diferencias de rendimiento indican que los bonos en dólares podrían ser una mejor opción.

Diseñando una Cartera de Inversión Rentable

Una cartera ideal podría incluir bonos en dólares como el AO28 que ofrece renta mensual, así como títulos en pesos que ajustan por inflación, asegurando un flujo constante de ingresos. Considerar opciones como bonos soberanos y obligaciones negociables de empresas consolidadas puede ser clave para diversificar y maximizar rendimientos.

Monitoreando el Flujo de Fondos

Una estrategia a seguir incluye diversificar entre bonos con vencimientos en los próximos 5 a 10 años, permitiendo obtener ingresos frecuentes y maximizar utilidades. Esto brinda a los inversores una flexibilidad ante cambios en el mercado, ideal para cualquier perfil de riesgo.