Hallan un castillo del siglo VIII oculto bajo una colina

Un reciente hallazgo arqueológico en el valle de Huerna, en Asturias, ha revelado la existencia de un castillo medieval que se sitúa entre las estructuras más antiguas de la región. Este descubrimiento, que data de entre los siglos III y VIII, arroja luz sobre una época marcada por la inestabilidad y los conflictos en la península ibérica.

Un Viaje al Pasado: Las Fortificaciones de Huerna

Entre los siglos II y IV d.C., el valle de Huerna era asediado por bandas de peligrosos bandidos conocidos como bagaudas. Esta situación llevó a la población local a construir una serie de fortificaciones llamadas castros, que sirvieron como pequeños centros de poder frente a la amenaza constante de estos grupos delictivos, formados por desertores y esclavos.

Refuerzos en Tiempos de Invasión

En el siglo VIII, la situación se complicó nuevamente con la llegada de los musulmanes. La élite del valle decidió reforzar un antiguo castro astur, convirtiéndolo en una imponente fortaleza feudal. Con grandes murallas y torres, la estructura proporcionaba seguridad ante el nuevo peligro invasor.

El Redescubrimiento del Castillo

Después de desaparecer de los registros en el siglo XIII, el castillo fue localizado recientemente bajo una colina y es reconocido como el segundo más antiguo de Asturias. Su posición estratégica, a 766 metros de altura, le otorgaba un visión amplia del valle y lo convertía en un punto crucial de vigilancia.

Defensas Naturales y Diseño Inteligente

La fortaleza contaba con defensas naturales que formaban un foso en la ladera norte y contrafosos en las laderas sur y este, creando una brecha defensiva casi impenetrable. Aunque gran parte de la estructura ha sido modificada por actividades posteriores, sus fundamentos revelan un diseño arquitectónico avanzado para la época.

Importancia Arqueológica

Un grupo de investigadores de las universidades Complutense de Madrid y de León realizó un estudio exhaustivo que revela que el castillo fue de vital importancia durante los siglos de inestabilidad que siguieron a la caída del Imperio romano. Se encontraron restos de animales que indican un estilo de vida aristocrático, lo que sugiere que la fortaleza no solo era un lugar de defensa, sino también un centro de poder y riqueza.

Aspectos Sociales y Culturales

El consumo de ciertos alimentos, como el lechón, era exclusivo de las clases altas, destacando la diferencia entre la élite y la población general. Este tipo de hallazgos informa sobre las costumbres y la organización social de la época.

El Proyecto Pintaius y su Relevancia Histórica

Este hallazgo forma parte del Proyecto Pintaius, una iniciativa diseñada para catalogar los castros del valle de Huerna. Aunque se tiene conocimiento de su existencia desde el siglo XVIII, el trabajo arqueológico sistemático empezó en la mitad del siglo XX, revelando cerca de quinientos emplazamientos fortificados en la región.

Continuidad de la Investigación

El Ayuntamiento de Lena financia este proyecto, que busca preservar y entender la historia de la región a través de sus estructuras defensivas. El castillo hallado no solo es un testimonio de la arquitectura medieval, sino también una ventana al pasado de un territorio que ha vivido múltiples transformaciones a lo largo de los siglos.