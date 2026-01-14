¿Hasta Dónde Alcanzarán los Precios según las Bandas del BCRA?

Con un 2,8% de inflación en diciembre, el Banco Central define el nuevo techo cambiario. ¿Qué implica esto para la economía argentina y los próximos meses?

El panorama cambiario de 2026 se presenta con un conjunto renovado de regulaciones. Tras el anuncio de la inflación de diciembre del 2,8%, el Gobierno Nacional sienta las bases para actualizar las bandas cambiarias vigentes desde el 1° de enero.

Este nuevo marco permitirá al mercado anticipar hasta dónde podría llegar el valor del dólar sin que el Banco Central (BCRA) deba intervenir. Según el mecanismo implementado, el límite del dólar mayorista para finales de febrero será aproximadamente de $1.607.

Este techo cambia de acuerdo a la evolución de los precios, con un desfase de dos meses respecto al dato del INDEC. En este sentido, el cálculo correspondiente a febrero se basa en la inflación cerrada del año 2025.

El objetivo del BCRA, dirigido por Santiago Bausili, es reforzar la acumulación de reservas y proporcionar previsibilidad al entorno externo. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) indica que la entidad monetaria solo intervendrá vendiendo divisas si el valor mayorista supera el mencionado límite de $1.607.

Para marzo, se prevé que este «techo» aumente a $1.639, según las proyecciones de diversas consultoras.

Detalles del Nuevo Sistema de Bandas Cambiarias

El nuevo modelo, a diferencia del anterior sistema de «crawling peg» que presentaba un ajuste fijo del 1% mensual, es ahora más dinámico.

Esta evolución tiene como objetivo reducir la volatilidad en el mercado mientras permite que el BCRA continúe sus compras en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Desde el inicio del programa el 5 de enero, la institución ya acumuló u$s273 millones en reservas.

Las proyecciones son positivas respecto a la captación de divisas, estimándose que en 2026 el BCRA podría alcanzar entre u$s10.000 millones y u$s17.000 millones, dependiendo del aumento de la demanda de pesos en la sociedad.

Si la remonetización de la economía es fuerte, las reservas internacionales podrían cerrar el año alcanzando cifras récord para esta gestión.