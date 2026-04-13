Hezbollah Rechaza Cumplir Acuerdos de Negociaciones entre Líbano e Israel

El líder de Hezbollah, Naim Qassem, instó a Líbano a anular un encuentro planeado con Israel en la capital estadounidense, reafirmando su rechazo a cualquier tipo de diálogo directo con el país vecino.

Postura de Hezbollah ante las Negociaciones

Durante un mensaje televisado, Qassem manifestó: «Rechazamos las negociaciones con la entidad israelí ocupante. Hacemos un llamado a una postura histórica y heroica para cancelar esta reunión de negociación». Desde el 2 de marzo, su grupo ha estado en conflicto con Israel, lo que añade tensión a un escenario ya complicado.

Detalles de la Reunión en Washington

Los embajadores de Líbano e Israel en Estados Unidos están programados para encontrarse este martes, donde discutirán la posibilidad de iniciar negociaciones directas entre ambos países. Sin embargo, las autoridades libanesas han subrayado que primero buscan un alto el fuego en el conflicto que los enfrenta contra Hezbollah, aunque Israel ha desestimado este enfoque y se concentra en tratar un acuerdo de paz formal con Líbano, país con el que mantiene un estado de guerra técnico por décadas.

Declaraciones de Netanyahu y Reacción de Qassem

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó su deseo de desmantelar las armas de Hezbollah y alcanzar un acuerdo de paz duradero. Por su parte, Qassem considera que «estas negociaciones son inútiles y requieren un consenso y acuerdo entre los libaneses». Además, reafirmó la determinación de su grupo, afirmando: «No nos rendiremos; permaneceremos en el campo hasta nuestro último aliento».

Hezbollah y el Conflicto en Líbano

Desde su fundación en la década de 1980, Hezbollah ha estado involucrado en múltiples conflictos con Israel. La nueva fase de hostilidades comenzó el 2 de marzo, cuando Hezbollah lanzó misiles sobre Israel en respuesta a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. Como reacción, Israel intensificó su respuesta con bombardeos aéreos y una invasión por tierra.

El Impacto del Conflicto

Este conflicto ha provocado el desplazamiento de más de un millón de personas en Líbano y ha causado más de 2,000 muertes, incluyendo más de 500 mujeres, niños y trabajadores médicos, lo que ha llevado a muchos libaneses a responsabilizar a Hezbollah por el conflicto, acusándolo de actuar como un agente de Irán.

Opiniones Internas sobre la Guerra

Wafiq Safa, miembro de alto rango del consejo político de Hezbollah, justificó las acciones de su grupo como un movimiento preventivo ante lo que consideraban una preparación israelí para una nueva escalada militar en Líbano. Como conclusión, Safa defendió que era un momento adecuado para Hezbollah, buscando reconstituir un nuevo equilibrio de poder y evitar volver a la situación de constante conflicto con Israel.