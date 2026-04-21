Hoy, la política monetaria pesa más que la oferta de dólares en la cuestión cambiaria

El economista Federico Vaccarezza expone sus preocupaciones sobre la situación actual del dólar en Argentina, un contexto marcado por tensiones inflacionarias y cambios en la balanza comercial. Su opinión es clave para entender las próximas jugadas en el tablero económico del país.

En una reciente entrevista con Canal E, Vaccarezza describió las inconsistencias del actual esquema cambiario. Aseguró que existe un “desfasaje muy fuerte” entre el tipo de cambio real y las bandas cambiarias, que, de alguna manera, requerirá ajustes inminentes.

Las Bandas Cambiarias: Más que un Detalle

El economista enfatizó la importancia del techo de la banda cambiaria, afirmando que “no está de adorno” y que refleja la inflación acumulada. Sin embargo, se cuestionó cómo se corregirá la brecha existente: “La pregunta es cómo se va a hacer ese reacomodamiento. ¿Lo coordinará el mercado, el Gobierno, será de manera programada?”

Factores Puntuales y la Perspectiva del Dólar

Respecto a la reciente fluctuación del dólar, Vaccarezza subrayó que esta situación obedece más a factores coyunturales que a una transformación en la realidad económica. “No modifica mucho la situación en la cual nos encontramos”, afirmó.

Política Monetaria: El Motor del Dólar

Vacarezza destacó que el comportamiento del dólar está influenciado en gran medida por las decisiones de política monetaria, más que por la oferta de divisas. A pesar de contar con exportaciones robustas, el Banco Central tiene la capacidad de contener el tipo de cambio. “Este esquema no podrá sostenerse indefinidamente”, advirtió, subrayando la necesidad de un eventual ajuste.

Dinamismo en el Sector Exportador

El economista elogió la resiliencia del sector agroexportador, afirmando que “nuestras exportaciones son resistentes a cualquier dólar”. Esto sugiere que, a pesar de los desafíos, el sector se mantiene fuerte y capaz de enfrentar las fluctuaciones del mercado cambiario.