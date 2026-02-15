Huracán derrota a Sarmiento 1-0 en la quinta fecha del Torneo Apertura: ¡Descubre la agenda completa!

La quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol se desarrolla este sábado con una intensa serie de partidos. Tras la destacada victoria de Racing, otros equipos buscan sumar puntos cruciales.

Resultados Impactantes de la Fecha

Huracán mantuvo su buena racha al vencer 1-0 a Sarmiento de Junín en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. Juan Bisanz anotó el único gol del partido en el minuto 67, extendiendo así su triunfo posterior al clásico frente a San Lorenzo.

La afición en Parque Patricios mostró su apoyo con cánticos enérgicos, mientras Huracán se ubicó por encima del Kiwi en la tabla de la Zona B. Su siguiente desafío será contra Deportivo Riestra el sábado 21 a las 19:15.

Talleres Triunfa ante Gimnasia de Mendoza

Talleres también tuvo una destacada actuación, donde se impuso 2-1 al Gimnasia mendocino en el Estadio Mario Alberto Kempes. Valentín Dávila brilló con un doblete, asegurando los tres puntos para su equipo, a pesar de que el Lobo acortó distancias con un gol de Agustín Módica.

En el próximo encuentro, Talleres se enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que Gimnasia intentará resurgir en la tabla.

Duelo Clave en Mendoza

Más tarde, Independiente Rivadavia se medirá ante Belgrano en el Estadio Juan Bautista Gargantini, en un choque que promete mucha emoción. La Lepra busca mantenerse en la cima de la Zona B, mientras el Pirata intenta acercarse a la cabeza de la tabla.

Ambos equipos llegan con buenos antecedentes: Independiente Rivadavia ha tenido un inicio de torneo impecable, registrando cuatro victorias consecutivas, mientras que los visitantes acumulan dos victorias y dos empates en sus partidos recientes.

Alineaciones Esperadas para el Encuentro

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Alcides Benítez, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Emiliano Rigoni; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Cierre de la Jornada en Tucumán

Finalmente, el Atlético Tucumán se enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Monumental Presidente José Fierro. El partido se disputará desde las 22:00 y promete ser un encuentro decisivo para ambos equipos, que buscan urgentemente sumar puntos.

El Decano se encuentra en la parte baja de la tabla con solo dos puntos, mientras que el León de Córdoba ha tenido dificultades en su adaptación. Este será un encuentro vital para sus aspiraciones en el torneo.

Posibles Alineaciones en la Cierre del Sábado

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Gabriel Compagnucci; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham, Kevin Ortiz; Alexis Segovia, Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Hugo Colace.

Estudiantes (RC): Renzo Bacchia; Tomás Olmos, Sergio Ojeda, Juan Antonini, Tobías Ostchega; Martín Garnerone, Matías Valenti, Siro Rosané; Francisco Romero, Tomás González y Mateo Bajamich. DT: Iván Delfino.