Identifican a los pilotos que aterrizaron en el helipuerto de la mansión de Toviggino

Revelan la Identidad de los Pilotos que Aterrizaron en la Mansión en Pilar

La Justicia avanza en la investigación sobre el verdadero propietario de la lujosa propiedad vinculada al tesorero de la AFA

La trama en torno a la mansión en Villa Rosa, Pilar, se complica. La Justicia ha obtenido los nombres de los pilotos que utilizaron el helipuerto de la mansión, propiedad que se investiga por supuestas irregularidades asociadas a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Identificación de los Pilotos La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ha proporcionado información sobre los pilotos que operaron el helipuerto desde su habilitación el año pasado hasta el 21 de noviembre. Este último vuelo sería el último registro conocido antes de que el caso atrajera la atención de la justicia. El juez Marcelo Aguinsky planea citar a estos pilotos en la primera semana de enero para escuchar su versión sobre quiénes eran los pasajeros de la mansión.

Avances Judiciales y Disputas de Competencia Aguinsky ha decidido habilitar la feria judicial de enero para seguir investigando el caso, que ha generado tensiones con el juzgado federal de Zárate-Campana, donde su colega Adrián González Charvay ha solicitado la causa. Este trasfondo añade un nivel de complejidad al proceso judicial en curso.

Investigación por Lavado de Dinero El enfoque de la investigación se centra en un posible esquema de lavado de dinero relacionado con la compra de la mansión, tasada en 17 millones de dólares, adquirida por solo 1.800.000 dólares. La empresa «Real Central S.A.», registrada como la propietaria, pertenece a Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte, quienes no parecen tener la capacidad económica para justificar la compra de la propiedad y de los 54 vehículos de lujo hallados en el lugar.

Pistas que Señalan a Toviggino Durante el allanamiento a la mansión, se descubrió un bolso de la AFA y una placa de Barracas Central, revelando vínculos directos con Toviggino. Además, varios vehículos encontrados en la propiedad estaban registrados a nombre de familiares del dirigente, sugiriendo una posible conexión más allá de lo meramente formal.

El Helipuerto: Elemento Clave en la Investigación Un helipuerto de 30 por 30 metros, habilitado recientemente, se ha convertido en un punto focal de la investigación. Según estimaciones, su valor asciende a 85 mil dólares. La ANAC fue consultada acerca de los registros de vuelos, pero la respuesta fue que tal documentación debería ser mantenida por el propietario del helipuerto, y ese libro no fue hallado durante el allanamiento.