Impactante Predicción de un Experto sobre el Futuro de Bitcoin

El reconocido trader Peter Brandt lanza una fuerte advertencia sobre Bitcoin, sugiriendo que su caída podría ser histórica tras romper una estructura clave. ¿Qué significa esto para los inversores?

El universo de las criptomonedas vive días de gran inestabilidad económica. Actualmente, Bitcoin se sitúa por debajo de los 90.000 dólares, en medio de la tensión macroeconómica. A pesar de los recientes recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, el activo diseñado por Satoshi Nakamoto no logra estabilizar su tendencia ascendente, lo que ha reavivado la preocupación entre los analistas del sector.

El veterano trader Peter Brandt, famoso por sus aciertos en análisis técnico, ha levantado la voz al indicar que el último ciclo alcista de Bitcoin ha quebrado su estructura parabólica, un aviso que puede marcar el inicio de una corrección significativa.

¿Se aproxima una caída del 80%? Bitcoin podría llegar a los 25.240 USD

La argumentación de Brandt sugiere que los grandes aumentos históricos de Bitcoin se han caracterizado por tendencias parabólicas que, al ser violentamente interrumpidas, provocan caídas drásticas.

Siguiendo este patrón, se estima que Bitcoin podría perder cerca del 80% de su valor desde su máximo histórico, acercándose a un posible precio de 25.240 dólares. Brandt destaca similitudes en el gráfico que han precedido desplomes en ciclos pasados, indicando un momento crítico en el que la presión vendedora se intensificó.

Situación del Precio y Comportamiento del Inversor

La dinámica del mercado resalta un clima cauteloso. Bitcoin enfrenta una resistencia clave en torno a los 93.000 dólares, y cada intento por recuperar esta marca ha sido sistemáticamente frustrado en la última semana.

Soporte Crucial: El precio actual de Bitcoin se encuentra testando un soporte en torno a los 88.000 dólares.

Sentimiento del Mercado: Gran parte de la presión vendedora proviene de inversores minoristas, indicando que la confianza entre los traders más pequeños es frágil, mientras que los grandes inversores institucionales adoptan una postura de mayor cautela.

¿Es posible un rebote alcista?

A pesar del sombrío pronóstico de Brandt, no todos los analistas coinciden. El experto conocido como Captain Faibik argumenta que una eventual ruptura positiva de un patrón de cuña ascendente sería «solo cuestión de tiempo», siempre que logre atravesar la barrera de 93.000 dólares.

Desde su perspectiva, cada intento fallido de superar esta resistencia la debilita, creyendo que la actual fase de consolidación es un momento necesario antes de reanudar la tendencia alcista, y no un preludio de un mercado bajista como sugiere Brandt.

Eventos que Pueden Marcar el Rumbo del Mercado

La incertidumbre técnica se intensificará con un calendario repleto de datos económicos que podrían generar volatilidad:

IPC de EE. UU. (18 de diciembre): Se anticipa una inflación cercana al 3,1% interanual. Si se registra un dato superior, podría interrumpir los planes de la Fed, afectando negativamente a los activos de riesgo.

Decisión del Banco de Japón (19 de diciembre): Los analistas observan la evolución del BoJ con recelo, dado que aumentos anteriores de tasas en Japón han correlacionado con caídas de hasta el 30% en el mercado cripto, debido a la desmantelación de estrategias de carry trade.

Mientras Brandt alerta sobre la posibilidad de una caída severa, figuras como Michael Saylor continúan comprando, confiando en que el valor a largo plazo de Bitcoin superará las correcciones técnicas del corto plazo.