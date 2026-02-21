Impactantes imágenes del accidente más aterrador en los Juegos Olímpicos de Invierno: sufre corte en el rostro y será operada

Un dramático incidente ensombreció los cuartos de final del patinaje de velocidad en los recientes Juegos Olímpicos de Invierno, donde la atleta polaca Kamila Sellier sufrió una peligrosa lesión.

Durante la serie 6 de los 1,500 metros en pista corta, Sellier perdió el control y fue golpeada en la cara por el patín de la competidora estadounidense Kristen Santos-Griswold. Las imágenes de la caída dejaron a todos sin aliento, y esto fue subrayado por la conmoción que generó entre sus colegas.

Un Momentáneo Peligro en la Competencia

La patinadora Natalia Maliszewska, testigo del accidente, corrió a informar: “Tiene un corte en el párpado y en la mejilla”, destacando la gravedad del momento. Las repeticiones mostraron la caída de Sellier, un incidente que la llevó a impactar bruscamente contra las protecciones de la pista.

Atención Médica Inmediata

La tensión en el Milano Ice Skating Arena aumentó considerablemente. Las autoridades médicas rápidamente intervinieron y trasladaron a Sellier en camilla, cubriendo la escena con una sábana blanca para proteger su privacidad mientras recibía asistencia. Las imágenes de sangre visibles acentuaron la seriedad de su condición.

Las Consecuencias del Accidente

Gabriela Topolska, otra atleta polaca, expresó su preocupación ante la situación: “No es algo frecuente, pero puede suceder. Kamila ya tiene una cicatriz en la cara por un accidente anterior.” Lejos de ser un evento aislado, la lesión levantó preocupaciones sobre la seguridad en la disciplina.

Evaluación Médica y Próximos Pasos

Según el diario polaco Gazeta Wyborcza, el jefe de la misión olímpica, Konrad Niedźwiedzki, confirmó que Sellier ya había sido sometida a una operación inicial para suturar el corte en su mejilla. Sin embargo, deberá ser monitoreada para determinar si sufre una fractura en el hueso cigomático. “Esperemos que no sea grave”, comentó Niedźwiedzki, resaltando la rápida evaluación médica que recibió Sellier.

Un Futuro Incierto para la Atleta

A pesar de los exámenes médicos que mostraron que su ojo no estaba en peligro, Sellier enfrentará una cirugía para revisar más a fondo la herida. Esta situación añade una nueva capa de desafío a su carrera, que ya incluye un notable 6° puesto en los Juegos de Beijing 2022.

El Impacto en la Competencia

El incidente afectó a la competencia general, donde tanto Sellier como Santos-Griswold fueron descalificadas por una “penalización” que excluyó a ambas del proceso competitivo. Este evento tuvo un desenlace favorable para la surcoreana Kim Gilli, quien se consagró campeona, seguida de su compatriota Minjeong Choi y la estadounidense Corinne Stoddard en el podio.

El accidente de Sellier es un recordatorio escalofriante de los riesgos involucrados en los deportes de alto rendimiento, donde la seguridad de los atletas está en constante riesgo.