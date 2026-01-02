Impacto de la Ley de Inocencia Fiscal en tus Ahorros en Dólares

El Gobierno argentino lanza la ley de Inocencia Fiscal, diseñada para integrar ahorros no declarados al sistema financiero, aunque especialistas advierten sobre la falta de detalles cruciales.

30/12/2025 – 10:43hs

La reciente aprobación de la ley de Inocencia Fiscal marca el inicio de un ambicioso esfuerzo por parte del Gobierno, dirigido a fomentar la confianza y facilitar la reintegración de ahorros no declarados al sistema económico. Impulsada por el ministro Luis Caputo, esta iniciativa busca replicar el éxito de un esquema similar que tuvo lugar en el año anterior.

Objetivos y Beneficios de la Ley

Los funcionarios aseguran que la ley proporcionará un marco regulatorio claro y protección jurídica, minimizando las interpretaciones ambiguas en el futuro. Este proyecto forma parte del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, cuyo fin es incorporar recursos ocultos a la economía formal, ampliando así la base impositiva y potenciando la actividad económica.

La Dimensión del Desafío: Ahorros Fuera del Sistema

El escenario es complejo; según datos del INDEC, a finales del tercer trimestre de 2025, existían aproximadamente u$s253.919 millones fuera del ámbito bancario, un aumento de u$s4.175 millones respecto al trimestre anterior.

Cómo Incorporar Ahorros No Declarados

Caputo explicó recientemente el procedimiento para depositar estos ahorros en el sistema bancario: «Si en sus bancos les piden más requisitos (como romper el esquema anterior), no pierdan el tiempo y diríjanse al Banco Nación.» Este banco, según Caputo, seguirá al pie de la letra las instrucciones legales, permitiendo que los ahorradores simplemente demuestren su adhesión al régimen de ganancias simplificado.

Los ahorros depositados se pueden utilizar de inmediato, ya sea para consumo o para generar intereses, similar a cualquier institución financiera internacional. El Banco Nación también ha animado a los ciudadanos a acercarse a sus sucursales para recibir sus ahorros con la seguridad que brinda el Estado argentino.

Requisitos para el Régimen de Ganancias Simplificado

La ley establece que los contribuyentes pueden optar por el régimen de Impuesto a las Ganancias Simplificado, siempre que cumplan con ciertos criterios al 31 de diciembre del año previo y durante los últimos dos años. Entre estos requisitos se incluyen ingresos totales de hasta $1.000 millones y un patrimonio global, en país y el exterior, que no exceda los $10.000 millones.

Además, es fundamental que el contribuyente no sea clasificado como un gran contribuyente nacional. La no observancia de estos criterios excluye automáticamente a la persona del régimen e incluso puede derivar en sanciones por parte de las autoridades fiscales si se detectan irregularidades después de la opción ejercida.

Esta medida introduce condiciones patrimoniales y de ingresos que no estaban presentes en iniciativas previas, marcando una notable evolución en la política de regularización fiscal en Argentina.