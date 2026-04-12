Importaciones a la Baja: ¿Indicador de una Economía Más Fría?

La Argentina vive un momento contradictorio: mientras el debate sobre la apertura comercial se intensifica, las proyecciones de importaciones caen en picada.

El escenario actual revela una paradoja económica en el país: la expectativa de importaciones se desploma, desde un estimado inicial de u$s81.500 millones hacia un pronóstico más sombrío de u$s79.121 millones para fin de año. Esto sugiere que el promedio mensual debería alcanzar aproximadamente u$s6.800 millones en los meses restantes, un aumento del 4% en comparación con el año anterior, según la encuesta REM del Banco Central.

Expectativas Decrecientes en Importaciones

A pesar del leve aumento proyectado, los analistas están ajustando sus estimaciones a la baja. Este cambio es preocupante, ya que puede reflejar un enfriamiento en el ámbito económico. Hace algunos meses, las previsiones eran más optimistas, estimando una subida del 8% en importaciones, congruente con un crecimiento del PBI.

Sin embargo, un reciente informe de Morgan Stanley plantea una perspectiva aún más pesimista, anticipando un volumen de importaciones de solo u$s74.700 millones. La caída en las importaciones suele ser un indicador de recesión, y si se confirma esta tendencia, las proyecciones del gobierno de un crecimiento del PBI del 4,5% podrían estar en riesgo.

Las Repercusiones del Declive

La recesión también se hace evidente en otros datos económicos. En 2023, las importaciones totalizaron solo u$s73.714 millones, un 9,3% menos que el año anterior, coincidiendo con una contracción del PBI de 1,6%. Así, la relación tradicional de que un crecimiento del PBI requiere un aumento en las importaciones se ve comprometida.

El Estado de la Industria Local

La industria argentina, que es el mayor consumidor de productos importados, opera a menos del 53% de su capacidad instalada. Esto genera una preocupación adicional, ya que disminuye la recaudación por aranceles, como se evidenció en marzo, donde los ingresos cayeron un 12% en términos reales. Esta situación resalta una crisis que fácilmente podría extenderse al empleo y la producción.

Tendencias en Consumo

En medio de esta incertidumbre, las importaciones de productos de consumo y automóviles destacan, aumentando su participación en un 23% del total de importaciones. Esto contrasta con la disminución del 17% en bienes de capital, indicando un panorama diverso en el mercado. El gobierno, al defender la apertura comercial, se enfoca en la idea de que los productos importados han experimentado menor inflación, lo que podría ser visto como un alivio para los consumidores.

¿Por qué el Gobierno No se Preocupa?

El cálculo del gobierno es que un superávit comercial, que podría alcanzar los u$s20.000 millones este año, permitirá afrontar la salida de dólares por turismo. Esto, sumado a un posible incremento en exportaciones, ofrecería al Banco Central la oportunidad de acumular reservas. La estrategia, por tanto, parece estar centrada en el consumo, a expensas de la producción local.

El destino final de esta dinámica económica queda aún por determinar, pero lo que es seguro es que la Argentina se enfrenta a un encrucijada donde la caída en las importaciones podría ser tanto una señal de alerta como una oportunidad para reestructurar el enfoque comercial y económico del país.