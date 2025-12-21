Improvisación Política y la Ira de los Más Cercanos

La euforia por la aprobación del proyecto de Ley de Presupuesto se desvaneció rápidamente cuando el oficialismo se dio cuenta de que sus prioridades legislativas no se habían concretado. La Ley de Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario permanecen intactas, provocando la ira de Javier Milei y una amenaza de veto si el Senado aprueba el presupuesto.

La madrugada del jueves fue un torbellino de emociones y sorpresas para el Gobierno. Según un legislador presente en la sesión, “hubo traiciones de todo tipo”, con gobernadores que, a pesar de haber recibido beneficios, decidieron cambiar de bando. Los desacuerdos surgieron especialmente por la designación de nuevos auditores en la Auditoría General de la Nación (AGN), lo que enojó a varios miembros del PRO.

Descontento interno y desacuerdos entre aliados

El diputado Cristian Ritondo se encontró en el ojo de la tormenta, especialmente tras la elección de los auditores: Mónica Almada por La Libertad Avanza, Pamela Calletti y Juan Forlón por otras fuerzas. “La falta de códigos corre por cuenta de La Libertad Avanza”, expresó Ritondo visiblemente molesto.

Contradicciones en el accionar del oficialismo

La actual situación evidencia una gran contradicción en el comportamiento del oficialismo. Lo que comenzó como una lucha contra “la casta” parece haberlo transformado en parte de ella. Incluir en el proyecto la derogación de leyes sensibles, como las relacionadas a la discapacidad y el financiamiento universitario, fue un error monumental que se suma a una larga lista de decisiones cuestionables.

Los responsables de este error, entre ellos Luis Caputo y Javier Milei, se enfrentarán a la dura realidad el próximo viernes, cuando el proyecto de presupuesto será tratado en la Cámara de Senadores, y la presión del Fondo Monetario Internacional por un presupuesto claro se hará sentir.

Revés en la Plaza de Mayo: La CGT y su demostración de debilidad

El malestar del Gobierno se acentuó durante un acto de la Confederación General del Trabajo en la Plaza de Mayo, que comenzó con grandes expectativas pero terminó siendo una representación del declive peronista. Los 150,000 asistentes prometidos se convirtieron en una escasa presencia, mientras los líderes sindicales trataban de evitar conflictos internos.

La senadora Patricia Bullrich anunció, con un tono inusualmente sereno, que el tratamiento de la reforma laboral se pospone para febrero de 2024, brindando un respiro momentáneo a la dirigencia sindical en medio del caos.

El peronismo: tensiones que aumentan entre figuras clave

Entre tanto descontento, las rencillas internas del peronismo continúan intensificándose. Máximo Kirchner, en un encuentro del Consejo del Partido Justicialista, dejó claro que la lucha por el liderazgo no cesa, con menciones a desavenencias que reflejan un partido dividido.

El futuro incierto de Cristina Fernández de Kirchner

Mientras tanto, Cristina Fernández de Kirchner enfrenta sus propios desafíos legales relacionados con el caso de los cuadernos de Oscar Centeno, casi a diario complicando su situación. A pesar de ello, ha logrado que un juez le permita salir a la terraza de su residencia, mostrando así las contradicciones que caracterizan a la política argentina.