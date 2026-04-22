Impuesto a los Ultrarricos: ¿Solución Efectiva contra la Desigualdad en América Latina?

El regreso del debate sobre la desigualdad en América Latina plantea la cuestión de si es viable implementar un impuesto a las grandes fortunas. La propuesta, basada en la “tasa Zucman”, busca gravar patrimonios elevados para promover la equidad y mejorar la recaudación fiscal.

¿Qué es la Tasa Zucman?

La “tasa Zucman” es una iniciativa propuesta por el economista Gabriel Zucman y analizada en el Observatorio Fiscal Internacional. Esta medida sugiere un impuesto del 2% anual sobre patrimonios que superen los 100 millones de dólares en siete países de la región, estimando una recaudación anual de aproximadamente 24.000 millones de dólares.

Alcance y Contexto

El impuesto afectaría a un reducido grupo de 3.000 individuos dentro de una población total de 500 millones. El análisis incluye economías como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, que enfrentan una presión fiscal baja ante crecientes demandas sociales.

Razonamientos a Favor del Impuesto

Vicente Silva, coautor del informe, argumenta que este impuesto no solo sería una medida recaudatoria. Actualmente, el 1% más rico paga proporcionalmente menos impuestos que la mitad más pobre de la población. La propuesta busca que quienes poseen mayores ingresos contribuyan de acuerdo a su capacidad económica.

Una Alternativa más Ambiciosa

Además, se contempla una versión más ambiciosa, con una alícuota del 3%, que tendría el potencial de recaudar hasta 36.000 millones de dólares anuales.

Impacto Global y Local

A nivel mundial, este debate ha ganado tracción. En 2024, durante la presidencia de Brasil en el G20, se promovió un esquema similar que gravaría fortunas por encima de los 1.000 millones de dólares, con potenciales ingresos anuales de entre 200.000 y 250.000 millones de dólares. Sin embargo, la propuesta enfrenta críticas por posibles efectos económicos negativos.

Opiniones Encontradas

Argumentos a Favor

Desde una perspectiva positiva, especialistas como Hernán Letcher argumentan que este impuesto podría facilitar una distribución de la riqueza más equitativa. “América Latina es muy desigual; un tributo de este tipo permitiría una redistribución”, sostiene.

Por su parte, Sergio Chouza destaca que la implementación de esta medida podría aliviar la carga fiscal de la clase media, favoreciendo a los sectores más vulnerables y potenciando la inversión al redistribuir la riqueza.

Críticas y Desafíos

Sin embargo, otros economistas como Martín Sarano plantean que este impuesto podría actuar como un “desincentivo a la creación de riqueza”. Argumenta que las personas con altos patrimonios son eficaces en su generación, y someterlas a una carga adicional podría resultar en menor inversión y crecimiento económico.

Además, se cuestiona la lógica de gravar patrimonios acumulados, dado que muchos de estos activos son no líquidos. La necesidad de liquidar activos para cumplir con el impuesto podría generar distorsiones en los mercados.

Un Debato Abierto

El debate sobre la propuesta de un impuesto a los ultrarricos en América Latina está en curso. Por un lado, se presenta como una herramienta con potencial para mejorar la equidad y los ingresos fiscales; por otro, se encuentran los riesgos de afectar los incentivos económicos en un contexto ya complejo.