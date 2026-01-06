Incendio en Puerto Patriada: 230 brigadistas y 6 aviones combaten el fuego

Un feroz incendio forestal se desató en la tarde del lunes en Puerto Patriada, obligando a las autoridades a activar un amplio despliegue de recursos para mitigar el avance de las llamas y proteger las viviendas de la zona.

Las llamas continúan descontroladas en el área de Primera Cantera, en El Hoyo. Actualmente, más de 230 personas están dedicadas a las tareas de emergencia, con el apoyo de seis aeronaves en operación. El gobierno provincial de Chubut coordina intensamente el esfuerzo para sofocar este foco ígneo y minimizar su impacto ambiental.

Desde el inicio de la emergencia, el gobernador Ignacio Torres ha supervisado de cerca la situación, autorizando la movilización de recursos humanos y materiales. La Secretaría de Bosques lidera el operativo, trabajando en conjunto con varios organismos provinciales y nacionales.

Estado del Incendio y Daños en la Vegetación

Según el último informe emitido la noche del lunes, el fuego sigue activo en Primera Cantera, afectando una diversidad de vegetación, que incluye bosques nativos, bosques plantados, matorrales y arbustos. Esta área es conocida por su alto valor ambiental y turístico.

El foco de incendio fue detectado alrededor de las 14:30, activando inmediatamente el plan de contingencia. Los brigadistas enfrentan desafíos considerables mientras priorizan la contención del fuego y la protección de las comunidades cercanas.

Protección y Evacuaciones

La seguridad de los habitantes es fundamental en esta situación. Se han implementado evacuaciones preventivas para turistas y residentes, con el fin de resguardar a todos ante la amenaza del fuego.

Durante la noche, los equipos del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y los bomberos han permanecido en puntos estratégicos, monitoreando y defendiendo las estructuras para evitar que las llamas lleguen a las viviendas.

Refuerzos y Coordinación Efectiva

Este martes, las tareas de defensa y control del incendio continuarán con la incorporación de brigadas del SPLIF San Carlos de Bariloche, el SPMF de Neuquén, y personal del BNC SMNF – AFE. Estos refuerzos son cruciales para abordar la crisis en la zona afectada.

El operativo incluye un amplio equipo compuesto por camiones cisterna, autobombas, maquinaria vial y medios aéreos como helicópteros y aviones anfibios, esenciales para el combate aéreo del incendio.