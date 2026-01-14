Incendios en la Patagonia: Prevén lluvias en Chubut para el miércoles

En medio de la devastadora ola de incendios que afecta a la Patagonia, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias en Chubut este miércoles, una noticia que trae un rayo de esperanza para las brigadas de bomberos. Sin embargo, los focos de fuego siguen latentes, complicando aún más la situación.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha pronosticado lluvias intensas para Chubut, que se extenderán durante toda la jornada del miércoles. Las condiciones incluirán temperaturas que oscilarán entre los 6 y 18 grados, junto a ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h. Este panorama podría repetirse durante la mañana del jueves, algo que tanto los equipos de emergencia como la población esperan con ansias.

Un Alivio Esperado para los Bomberos

Las lluvias de este miércoles son vistas como un alivio para los bomberos y brigadistas que luchan contra el fuego en una zona que ya ha sufrido la pérdida de más de 12 mil hectáreas. Sin embargo, el SMN y el Servicio Nacional del Manejo del Fuego han indicado que el índice de incendios en la provincia sigue siendo crítico. Según informes de la Agencia Noticias Argentinas, la situación se mantiene en un estado extremo.

Medidas de Emergencia en Epuyén

En medio de esta crisis, el Concejo Deliberante de Epuyén ha aprobado la Ordenanza N°1388/2026, que declara la catástrofe ígnea en la localidad. Esta medida facilitará la atención rápida a las zonas más afectadas, permitiendo la reconstrucción de viviendas y la asistencia social y sanitaria. Esto es vital para enfrentar la magnitud de la tragedia.

Nuevo Foco de Incendio

Desafortunadamente, la situación se complicó el martes con el reavivamiento de un foco en las laderas del Lago Epuyén, intensificado por las fuertes ráfagas de viento. Los brigadistas, disponibles en la zona, han tenido que utilizar aviones hidrantes en áreas de difícil acceso, mientras que la municipalidad ha solicitado apoyo al estado provincial y nacional.

Desafíos Adicionales en la Lucha Contra el Fuego

Las condiciones climáticas han favorecido la propagación del fuego; las ráfagas de viento de hasta 40 km/h han incrementado la intensidad del humo, llevándolo hacia el sur. A pesar de los esfuerzos, la última actualización del Servicio Provincial de Manejo del Fuego informó que solo 22 de los 32 focos detectados en Puerto Patriada, El Hoyo y sus alrededores han sido extinguidos. La alerta se mantiene activa en toda la región.

Estado de Catástrofe Declarado

El estado de Catástrofe Ígnea, así como Social, Ambiental, Económica, Turística, Habitacional y Sanitaria, se mantendrá en Epuyén hasta el 30 de junio de 2026. Esta declaración refleja la complejidad y gravedad de la situación, y se ha solicitado apoyo económico extraordinario a las autoridades provinciales y nacionales.