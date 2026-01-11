Indicador clave alcanza su máximo en tres meses

El Altcoin Season Index ha alcanzado un emocionante nivel de 55 puntos, el más alto desde hace tres meses, generando expectativas sobre un posible auge en las criptomonedas alternativas.

El Altcoin Season Index, una herramienta clave para evaluar el rendimiento de las criptomonedas, ha mostrado un aumento significativo recientemente, lo que ha despertar el interés de analistas y entusiastas del mercado. Aunque esto no garantiza una temporada de altcoins en pleno auge, sí sugiere que podríamos estar ante un cambio positivo.

¿Qué es el Altcoin Season Index?

Esta métrica mide los periodos en que las criptomonedas alternativas superan el rendimiento del Bitcoin. Un alza sostenida se considera una «altseason» cuando al menos el 75% de las 50 criptomonedas más importantes, excluyendo stablecoins, logran rendimientos superiores al de Bitcoin durante un periodo de 90 días.

Señales de optimismo en el mercado

Con un registro actual de 55 puntos, se está evidenciando una creciente fortaleza en las altcoins, aunque aún no se ha alcanzado el umbral necesario para confirmar oficialmente una temporada alcista. Sin embargo, muchos expertos empiezan a notar indicios que podrían preceder un eventual despegue en este segmento.

Perspectivas de expertos en criptomonedas

Simon Dedic, fundador de Moonrock Capital, considera que el índice OTHERS/BTC ha alcanzado un piso importante y está indicando una posible ruptura técnica, algo que suele presagiar rallies significativos en el universo de las altcoins. Según él, el impulso podría intensificarse hacia finales del primer trimestre y mediados del segundo.

Joao Wedson, CEO de Alphractal, menciona que los movimientos diarios entre Bitcoin y altcoins están cada vez más sincronizados, sugiriendo que es posible que veamos ‘mini altseasons’ cada 48 horas, lo que muestra una dinámica interesante en el mercado.

Sectores a seguir de cerca en una potencial altseason

A medida que los analistas examinan qué sectores podrían liderar la próxima altseason, se observa que las memecoins están ganando popularidad como posibles destacadas del ciclo. Kate Miller advierte que, aunque algunas de estas monedas podrían generar grandes ganancias, solo unas pocas alcanzarán rendimientos extraordinarios.

Además, los tokens relacionados con inteligencia artificial han destacado, mostrando un crecimiento significativo de más del 20% en capitalización. Estos activos se están consolidando entre los más prometedores del ecosistema cripto y podrían liderar el camino si se materializa una altseason.

Por último, los tokens de exchanges descentralizados también están en el radar de los inversores, impulsados por una mayor adopción y el aumento en los volúmenes de transacción.