Inflación 2026: Proyección anual del 20%

La inflación vuelve a acaparar el interés del mercado argentino, especialmente tras la reciente publicación de datos que revelan su evolución y proyecciones. El economista Alejandro Bianchi compartió sus análisis y previsiones en una conversación con Canal E.

Causas de la Inflación y Expectativas de Mercado

Según Bianchi, las cifras de inflación están marcadas por expectativas previas. Para noviembre, el pronóstico era de 2,3%, pero el resultado final fue de 2,5%. En el mes de diciembre, la expectativa inicial sigue marcada por un 2,3%, aunque algunos analistas advierten sobre variaciones.

El Impacto de los Precios de Alimentos

Uno de los principales impulsores de la inflación son los precios de los alimentos, destacando que la carne ha incrementado entre 9% y 9,5% en solo un mes. Esta alza modifica las proyecciones, acercando el techo de expectativas a 2,5%.

Bianchi enfatiza que la inflación es un índice rezagado, manifestando que se evalúa en función de lo ocurrido en el mes anterior y no anticipa futuros movimientos. Sin embargo, el relevamiento de expectativas de mercado sugiere un horizonte de 20,1% de inflación para los próximos 12 meses.

Perspectivas a Largo Plazo: Inflación hasta 2027

El economista también realizó estimaciones anuales, proyectando que el cierre del 2025 se situará en torno a una inflación acumulada de 31%, mientras que para 2026 se anticipa un descenso a cerca de 20%. Si esta tendencia de desinflación se mantiene, se prevé que se podría alcanzar un 10% hacia 2027.

De acuerdo con el relevamiento de expectativas, una reducción del índice por debajo del 2% mensual se visualizaría en febrero, con una aproximación de 1,8%. La meta de 1,5% podría ser factible recién en junio de este año.

Reflexiones Finales sobre la Economía Argentina

Sobre los desafíos relacionados con los vencimientos de deuda, Bianchi hizo hincapié en la conocida premisa del mercado que dice: «el flujo mata fundamental». No obstante, él considera que los fundamentos actuales son robustos y muestran señales positivas para el futuro.