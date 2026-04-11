Inflación de marzo en CABA: Aumentos en educación, combustibles y alimentos

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se disparó al 3,0% durante marzo de 2026, acumulando un total del 8,9% en los primeros tres meses del año. Este aumento, impulsado principalmente por los precios de la educación y del transporte, está generando preocupaciones en los hogares porteños.

De acuerdo con el último informe del Instituto de Estadísticas y Censos de CABA (IDECBA), el sector educativo anotó un incremento del 8,6% y el transporte un 6,0%, marcando las variaciones más significativas en este periodo.

Impulso por Aumentos en Combustibles y Transporte

El aumento en los precios de combustibles y lubricantes se convirtió en un factor clave que impactó de manera directa en el costo de vida de los ciudadanos. Este efecto fue especialmente notable con el ajuste en los valores del boleto de colectivero, lo que contribuyó a la elevada inflación del sector de transporte.

Educación: Un Sector en Alza

El sector educativo se vio afectado por aumentos en las cuotas de las instituciones de enseñanza formal. La variación del 8,6% en este sector representó una incidencia de 0,42 puntos porcentuales en la inflación total, y refleja la creciente presión financiera sobre las familias.

El Impacto de los Alimentos y Bebidas

En cuanto a la canasta alimentaria, los precios generales presentaron un incremento del 2,6%, con el rubro de carnes y derivados liderando el aumento con un extraordinario 6,3%. Este fenómeno se traduce en un mayor gasto para los hogares, convirtiéndose en una preocupación central para los consumidores.

Comportamiento de la Canasta Alimentaria

Dentro del análisis, el rubro alimentos y bebidas mostró un aporte de 0,45 puntos porcentuales al índice general. Sin embargo, algunas disminuciones en precios, como el -3,3% en verduras y tubérculos, ayudaron a aliviar la presión inflacionaria.

Servicios Regulados: Un Aumento Notable

Los servicios regulados, que incluyen tarifas controladas, también vieron incrementos, alcanzando un 6,5% en marzo. Este fenómeno es significativo, ya que afecta el presupuesto familiar de forma directa, y estuvo liderado por los sectores de educación y transporte.

Tendencias Anuales y Perspectivas

En términos interanuales, el sector de alimentos y bebidas experimentó un alarmante crecimiento del 31,4%, mientras que educación y transporte experimentaron aumentos del 32,7% y 36,4%, respectivamente. Estos números superan la inflación general del 32,1% que se observó en la ciudad.