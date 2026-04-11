Inflación en EE. UU. alcanza 3,3% en marzo, el nivel más alto en casi dos años

La inflación en EE. UU. se disparó en marzo, con un sorprendente aumento del 3,3% interanual. Este repunte, impulsado por el alza en los costos energéticos, plantea preocupaciones sobre el impacto en la economía y el mercado.

Aumento de Costos de Energía Desata Preocupaciones Económicas

En marzo, la inflación general en Estados Unidos alcanzó un incremento del 3,3% interanual, el más significativo en casi dos años. Este aumento fue atribuido principalmente al notable incremento en los precios de la energía, que se alzaron un 10,9% en el mes, impulsados por un aumento en el precio de la gasolina que superó el 21%.

Inflación Subyacente y Tendencias Mensuales

Por otro lado, la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía volátiles, mostró un leve incremento, pasando del 2,5% al 2,6% anual. Estos datos reflejan un aumento del 0,2% mensual, lo que contrasta con el impacto drástico de los costos energéticos.

Desafíos Ene la Política Monetaria

Las cifras de inflación, más altas de lo esperado, plantean un dilema para la Reserva Federal. Michael Metcalfe, experto en estrategias macroeconómicas, advirtió que este aumento en los costos tiene consecuencias amplias para los consumidores y el mercado laboral.

Repercusiones en el Sector del Transporte y Alimentación

A medida que los costos del combustible aumentan, las compañías de transporte y servicios de entrega se ven obligadas a implementar nuevos recargos. Además, el aumento en los precios del gas natural ha generado inquietudes sobre el costo de los fertilizantes, que podría afectar la inflación alimentaria en el futuro.

Expectativas del Mercado y Futuro de la Inflación

A pesar de las alarmantes cifras, la reacción del mercado financiero ha sido moderada. Los responsables de la política monetaria deberán ejercer cautela en cualquier decisión futura relacionada con los tipos de interés. Alexandra Wilson-Elizondo, de Goldman Sachs, destacó que la Reserva Federal tiene margen para considerar su próxima movida.