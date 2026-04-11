Inflación Persistente: Nuevas Estrategias para Proteger tus Ahorros

Un reciente informe privado revela que las proyecciones sobre inflación y el tipo de cambio complican las expectativas del mercado, generando una reevaluación de los escenarios financieros en Argentina.

En el último relevamiento del Banco Central (BCRA), se confirma una resistencia mayor a la esperada de la inflación, lo que ha llevado a muchos analistas a reajustar sus pronósticos financieros.

Inflación: Una Realidad que Persiste

Durante abril de 2026, marcado por un ajuste en las tarifas y cierta estabilidad en el dólar, los especialistas recalibran sus pronósticos. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo muestra una desaceleración respecto a los niveles extremos del año anterior, aunque sigue siendo alta para la mayoría de los consumidores.

De acuerdo con las proyecciones, se espera que la inflación anual alcance un alarmante 29,1%, lo que implica un “piso” inflacionario que influye en la definición de tasas de interés por parte de fintech y bancos.

Dólar: ¿Frente a un Aumento o Estabilidad?

En términos cambiarios, el informe sugiere que quienes apuestan por el peso en el corto plazo podrían beneficiarse. Los analistas prevén un dólar oficial de $1.420 para este mes, con una posible elevación a $1.700 para diciembre. Esta proyección implicaría un incremento interanual del 17,4%, muy por debajo de la inflación esperada.

Consecuencias en Inversiones y Consumo

Las implicancias de estos datos son significativas para el trimestre. Los expertos advierten sobre:

Pérdida de poder adquisitivo: Los salarios que no se ajusten a la inflación podrían ver una caída en el consumo masivo.

Refugio en Obligaciones Negociables: Inversionistas podrían optar por ON, como mostró la reciente licitación de YPF, ante la desconfianza en que el dólar mantenga su estabilidad.

Tasas reales negativas: Aquellos que optan por cuentas remuneradas o plazos fijos convencionales seguirán perdiendo frente a la inflación, llevando a muchos a buscar alternativas en Cedears o activos de renta fija más complejos.

La Perspectiva del BCRA

A pesar de que el BCRA utiliza este relevamiento en su análisis, la política oficial sigue centrada en la absorción de pesos y el saneamiento de su balance. La gran interrogante es hasta cuándo se sostendrá el sistema actual de microdevaluaciones si la inflación no supera el 5% mensual.

Los datos de abril confirman que el camino hacia la estabilidad es más largo de lo anticipado. Para los inversores digitales, la clave radica en la flexibilidad y la adaptación, rotando sus carteras antes de que el mercado ajuste las diferencias entre los precios y el tipo de cambio.