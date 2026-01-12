¡Inicio de la Ceremonia! ‘Una Batalla Tras Otra’ se Lleva Dos Estatuillas

lunes, enero 12, 2026



Globos de Oro 2025: Una Noche de Estrellas y Sorpresas en el Beverly Hilton

La celebración del cine y la televisión brilló con el inicio de la entrega de los Globos de Oro 2025, donde el drama y la comedia se entrelazaron en una noche llena de emociones y sorpresas.

Los Favoritos de la Noche

La película Una batalla tras otra, protagonizada por Leonardo DiCaprio, se alzó como la gran favorita al dominio en las nominaciones, alcanzando un total de nueve, de las cuales ya había ganado dos importantes: mejor actriz de reparto y mejor guion. Sin embargo, la competencia fue fuerte, con títulos destacados como Valor sentimental y Pecadores, que sumaron ocho y siete nominaciones, respectivamente.

Desglose de las Categorías

Drama vs. Comedia/Musical

La entrega de los Globos de Oro divide las películas en dos categorías principales: drama y comedia/musical. Una batalla tras otra compite por el premio a mejor película en la sección de comedia, mientras que Valor sentimental y Pecadores luchan por el premio a mejor drama.

Una Nueva Era en los Globos de Oro

Tradicionalmente entregados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, los Globos de Oro también han sido objeto de cambios significativos. La producción ahora está a cargo de Dick Clark Productions y Eldridge Industries, aunque periodistas de la antigua HFPA continúan en el juicio de las nominaciones.

La Ceremonia en Vivo

El evento, que tuvo lugar en el Hotel Beverly Hilton, se transmitió en vivo por TNT y HBO Max en Argentina, comenzando a las 22:00. Las estrellas de Hollywood ocuparon los asientos, creando un ambiente vibrante para los ganadores de la noche.

Resultados de las Categorías de Cine

Mejor Película Dramática

Mejor Película Musical o Comedia

Mejor Dirección

Mejor Película Animada

Logro Cinematográfico y de Taquilla

Mejor Película No Hablada en Inglés

Mejor Actriz en Drama

Mejor Actor en Drama

Mejor Actriz en Musical o Comedia

Resultados de las Categorías de Televisión

Mejor Serie Dramática

Mejor Serie Musical o Comedia

Mejor Miniserie o Película para TV

Mejor Actuación Femenina en Serie Dramática

Mejor Actuación Masculina en Serie Dramática

