Intenso Debate en Diputados: Polémica por el ‘Subsidio a Despidos’ y Acusaciones de una ‘Nueva Banelco’

Este jueves comenzó el esperado debate en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de modernización laboral, generando opiniones encontradas y una jornada cargada de tensiones.

Como se anticipaba, el debate sobre la modernización laboral comenzó en la Cámara de Diputados con quórum asegurado tras el respaldo de 130 legisladores de varios bloques, incluyendo La Libertad Avanza y PRO. Este momento clave para el oficialismo fue marcado por la ausencia de los miembros de Unión por la Patria, Unidos y el Frente de Izquierda, quienes no participaron del inicio de la sesión.

Intervenciones Clave y Críticas al Proyecto

La Oposición Se Hace Escuchar

La sesión transcurrió con críticas contundentes por parte de los opositores, quienes argumentan que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) se financiará con recursos destinados a jubilaciones. Martín Lousteau, diputado por Provincias Unidas, expresó su descontento, señalando que «para subsidiar despidos sí hay plata», al comparar el presupuesto del FAL con el aumento a los jubilados que fue descartado por falta de fondos.

Cuestionamientos a los Convenios por Empresa

Miguel Pichetto, líder del interbloque Unidos, alertó sobre el impacto negativo que tendría priorizar los convenios por empresa en lugar de los de actividad, sugiriendo que esto pone en riesgo la industria nacional en un contexto económico difícil.

Acusaciones de Manipulación Política

Vanesa Siley, diputada de Unión por la Patria, acusó a ciertos gobernadores de haber «comprado» a sus diputados para asegurar el quórum. Según ella, esta situación refleja una maniobra alarmante para favorecer un «plan de trabajadores sumisos» dictado por el FMI.

Defensas y Argumentos del Oficialismo

La Necesidad de Cambios en la Legislación Laboral

Desde el oficialismo, Lisandro Almirón defendió el proyecto como una actualización necesaria. Aseguró que el texto propuesto busca «remover distorsiones» que afectan la creación de empleo formal y mejorar la competitividad del mercado laboral.

Tensiones y Chicanas en el Recinto

La tensión aumentó en el recinto, destacando el cruce entre la diputada Cecilia Moreau y el presidente de la Cámara, Martín Menem, cuando Moreau cuestionó la metodología rápida y ausente de debate en la sesión, acusando al oficialismo de intentar avanzar en una reforma perjudicial para los trabajadores.

Retos a la Ética del Debate

El Emotivo Homenaje de Hugo Yasky

Hugo Yasky recordó al querido históricas de los «Metrodelegados», Roberto Pianelli, al criticar el proyecto actual, advirtiendo sobre el retroceso que representa para los derechos laborales. Para él, lo más importante es mantener la democracia y garantizar que todos puedan expresarse.

Acciones Futuras y Perspectivas

El ambiente de la sesión continuó cargado de tensión, con críticas de la oposición a lo que consideran una falta de transparencia en el tratamiento del proyecto, aludiendo a maniobras previas a la aprobación.

La Continuidad del Debate

La sesión se encuentra en desarrollo, con muchos puntos aún por discutir y posturas firmes tanto del oficialismo como de la oposición en torno a la reforma laboral, que promete ser un tema de debate candente en los próximos días.