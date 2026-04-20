Irán reafirma su dominio en el estrecho de Ormuz: Entrevista exclusiva a un excomandante de la Guardia Revolucionaria

El excomandante de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Ebrahim Azizi, reafirma la postura de Teherán sobre el control del estratégico estrecho de Ormuz, en una conversación reveladora con la BBC.

Irán no cederá el control del estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el comercio global. Esta afirmación proviene de Ebrahim Azizi, excomandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, quien sostiene que el país seguirá dictando las normas de tránsito.

Una Ley para Confirmar el Control

Azizi anunció que se presentará un proyecto de ley en el Parlamento que legalizará este derecho basado en el artículo 110 de la Constitución. «El medio ambiente, la seguridad marítima y la defensa nacional estarán en el centro de esta normativa», aseguró.

Preocupaciones Globales y Crisis Económicas

El estrecho de Ormuz es crucial para el suministro energético mundial. A medida que aumentan las tensiones, muchos analistas consideran que la crisis actual no es simplemente un episodio pasajero, sino un desafío que afectará a la economía global a largo plazo.

Un Activo Estratégico en Situaciones de Conflicto

Según Azizi, la situación bélica ha transformado el estrecho en una herramienta de presión. «Es uno de nuestros activos en la lucha contra el enemigo», afirmó, subrayando el poder disuasorio que representa para Irán.

Tensiones en la Región

El panorama se complica, ya que algunos vecinos de Irán están alarmados por esta postura. Anwar Gargash, asesor diplomático de los Emiratos Árabes Unidos, califica este control como «piratería hostil» y advierte sobre los peligros que representa para otras rutas marítimas estratégicas.

Divisiones Internas en Irán

Recientemente, emergieron críticas hacia el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, tras un comentario que indicaba que el estrecho estaba «completamente abierto». Esto desató una ola de reproches entre los medios vinculados a la Guardia Revolucionaria, lo que evidenció tensiones dentro del régimen.

Mirando hacia el Futuro

Las negociaciones que abordarán el futuro del estrecho están programadas para reanudarse, en medio de un contexto de alta tensión. Azizi enfatiza que «en cuestiones de seguridad nacional, no existen posturas moderadas», asegurando que el destino del estrecho se decidirá en la cúspide del poder estatal.

Mientras tanto, el régimen iraní sigue firme en su estrategia de asegurar que el tráfico marítimo en la región solo se restablezca bajo términos que garanticen su control. La comunidad internacional observa atentamente cómo se desarrollan los acontecimientos en esta clave zona geopolítica.