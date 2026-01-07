Irán utiliza criptomonedas para el comercio ilegal de armas

La reciente estrategia de Irán para aceptar criptomonedas en el comercio de armamento marca un hito en el intento de eludir sanciones internacionales y mantener su capacidad militar.

Criptomonedas: Una Alternativa para el Comercio de Armas

Irán ha vuelto a captar la atención global tras la revelación de su uso de criptomonedas para facilitar transacciones en armamento. Esta maniobra tiene como objetivo mitigar el impacto de las sanciones económicas que enfrenta por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.

Pagos en Bitcoins y Otras Criptomonedas

Teherán ha comenzado a aceptar pagos en criptodivisas como Bitcoin (BTC) en contratos de exportación de armas. Esta medida, promovida por el Centro de Exportación de Defensa de Irán (Mindex), busca soportar sus operaciones militares en un ambiente de creciente aislamiento financiero.

Una Estrategia Inédita en el Comercio Internacional

Según informes de seguridad y agencias especializadas, esta política fue introducida en 2025, marcando uno de los primeros ejemplos de un país que admite públicamente su disposición a usar criptomonedas en transacciones militares. Esto representa un cambio significativo en la manera en que las naciones interactúan en el mercado de armamento.

Comercialización de Armamento Avanzado

Este nuevo mecanismo permitiría a Irán comerciar equipos militares sofisticados, incluyendo misiles balísticos y sistemas de defensa, sin dejar rastro en los sistemas bancarios convencionales. Además, se está vale de trueque y de pagos en riales iraníes, lo que demuestra su necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento ante las restricciones globales.

Patrón Conocido en el Mundo Geopolítico

El uso de criptoactivos para eludir sanciones no es nuevo; países como Rusia han recurrido a tácticas similares. Informes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos revelan más de 100 millones de dólares transaccionados en petróleo iraní a través de criptomonedas, evidenciando que esta estrategia ha estado en desarrollo durante un tiempo.

Un Desafío para la Seguridad Internacional

El impacto de este esquema en el comercio de armas ha generado inquietud en la comunidad internacional, ya que podría facilitar el tráfico de armamento a zonas conflictivas y fortalecer la colaboración con actores no estatales. La naturaleza descentralizada de las criptomonedas complica el rastreo de estas operaciones y da pie a un mercado paralelo que escapa a la regulación.

En este contexto, la decisión de Irán pone de manifiesto tanto su urgente necesidad de financiación como la vulnerabilidad del sistema internacional ante el uso de nuevas tecnologías en actividades ilícitas. Mientras tanto, Estados Unidos está considerando nuevas sanciones y controles sobre las plataformas de intercambio de criptomonedas, y la Unión Europea expresa su preocupación por las implicaciones de estas prácticas en la seguridad regional.