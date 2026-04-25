Irán y Pakistán se Reunen: Sin Conversaciones Directas con EE. UU.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, llegó a Pakistán con el objetivo de la segunda ronda de conversaciones de paz con Estados Unidos, buscando restaurar la estabilidad en la región.

Tras su llegada, el ministerio iraní aclaró que las negociaciones con Washington serán indirectas, transmitiendo mensajes a través de funcionarios paquistaníes.

Reuniones Clave en Islamabad

Inmediatamente, Araghchi se reunió el viernes por la noche con el Ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, y el Jefe del Ejército, el Mariscal de Campo Asim Munir. A la mañana siguiente, continuó las discusiones con Munir y el Ministro del Interior, Mohsin Naqvi.

Visita de Enviados Especiales de EE. UU.

El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, junto con Jared Kushner, también se espera que lleguen a Pakistán. Aunque el Vicepresidente JD Vance no asistirá, permanecerá en espera en caso de que su presencia se considere «necesaria», según informó la Casa Blanca.

Desafíos Previos y Seguridad en Islamabad

La primera ronda de negociaciones, llevada a cabo a principios de este mes, no logró alcanzar un acuerdo, lo que inicialmente llevó a Irán a mostrarse reticente ante la idea de enviar otra delegación. Para este nuevo encuentro, Islamabad ha implementado estrictas medidas de seguridad, incluyendo la presencia de soldados en intersecciones clave y cierres de carreteras, especialmente en las áreas cercanas al lugar de negociación.

Reapertura de Vuelos Comerciales en Irán

En otro frente, Irán ha reanudado los vuelos comerciales desde su aeropuerto internacional de Teherán, marcando su primer paso en este sentido desde que comenzó el conflicto con EE. UU. e Israel a finales de febrero. Vuelos con destino a Estambul, Muscat y Medina despegaron del Aeropuerto Internacional Imam Jomeiní, según reportes de medios estatales.

Desde el 28 de febrero, el espacio aéreo de Irán se había cerrado en gran medida, aunque se reabrió parcialmente a comienzos de este mes tras la primera declaración de cese al fuego.