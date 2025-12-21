Israel aprueba la creación de 19 nuevos asentamientos judíos en Cisjordania

Los recientes movimientos del gobierno israelí desatan nuevas tensiones al aprobar la creación de 19 asentamientos en territorio palestino, lo que complica aún más las posibilidades de un estado palestino.

El gabinete de Israel ha dado luz verde a la creación de 19 nuevos asentamientos judíos en la ocupada Cisjordania, según el ministro de Finanzas, Betzalel Smotrich. Este avance marca un nuevo capítulo en la política de expansión de asentamientos que, según muchos, pone en jaque el futuro de un estado palestino.

Aumento Inédito de Asentamientos

Con esta nueva aprobación, el número de asentamientos en Cisjordania se eleva a 210, lo que representa un aumento de casi el 50% durante el mandato del actual gobierno de extrema derecha. Desde 2022, el número total de asentamientos había sido de 141, y ahora se ha alcanzado un récord histórico de 69 nuevas instalaciones en los últimos años.

Retorno de Asentamientos Evacuados

Entre los nuevos asentamientos se encuentran Kadim y Ganim, que fueron desalojados en 2005. La decisión del gabinete no solo incluye nuevas construcciones, sino también la legalización retroactiva de asentamientos que habían sido desmantelados como parte del plan de desconexión de Gaza.

Tensiones Internacionales y el Proceso de Paz

Esta política se desarrolla en un contexto donde Estados Unidos ha instado a Israel y Hamas a avanzar hacia la segunda fase de un alto el fuego en Gaza. El plan propuesto sugiere un posible camino hacia la creación de un estado palestino, lo que contradice los esfuerzos de expansión de asentamientos.

Un Aumento de la Violencia

En los últimos meses, se ha registrado un aumento alarmante en la violencia contra palestinos en Cisjordania. Durante la cosecha de aceitunas de octubre, se documentaron un promedio de ocho ataques diarios por parte de colonos, la cifra más alta desde que las Naciones Unidas comenzaron a recopilar datos en 2006. Las agresiones, que incluyen incendios de vehículos y vandalismo en lugares religiosos, han desatado condenas tibias por parte de las autoridades israelíes.

Clashes Mortales en Cisjordania

El Ministerio de Salud palestino informó que dos palestinos, incluyendo un adolescente de 16 años, fueron asesinados durante enfrentamientos con las fuerzas israelíes en el norte de Cisjordania. La militarización israelí ha aumentado desde el ataque liderado por Hamas del 7 de octubre de 2023, lo que ha exacerbado la situación de tensión en la región.

A medida que la situación se intensifica, la comunidad internacional observa con preocupación estos desarrollos, que amenazan tanto el bienestar de los palestinos como la estabilidad en la región.