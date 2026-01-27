Japón dice adiós a los pandas tras 54 años: los últimos ejemplares regresan a China

La partida de los pandas gigantes Xiao Xiao y Lei Lei marca el fin de una era y una profunda amistad entre Japón y China, con repercusiones emotivas para muchos.

Japón despidió este martes 27 de enero a los pandas gigantes Xiao Xiao y Lei Lei, poniendo fin a más de medio siglo de lazos diplomáticos y culturales con China. Este traslado es el primero en 54 años en dejar a Japón sin pandas, lo que ha generado una ola de nostalgia entre quienes seguían sus travesuras en el Jardín Zoológico de Ueno.

El Viaje de los Gemelos Pandas

Los gemelos, nacidos en 2021, fueron transportados en camión desde el Jardín Zoológico de Ueno hasta el Aeropuerto Internacional de Narita. El vuelo a China fue llevado a cabo bajo estrictos protocolos veterinarios, una práctica habitual en el transporte internacional de estas especies.

Los Convenios que Guiaron su Partida

La repatriación de Xiao Xiao y Lei Lei está enmarcada dentro de acuerdos de cooperación entre Japón y China. Aunque inicialmente estaba prevista para febrero de 2026, se adelantó luego de consultas entre las autoridades de Tokio y Pekín.

Un Legado de Amistad y Ciencia

Los gemelos son descendientes de Shin Shin y Ri Ri, una pareja que regresó a China en septiembre de 2024. Su hermana mayor, Xiang Xiang, aunque muy querida en Japón, ya había vuelto a su tierra en febrero de 2023, después de ser una de las estrellas más brillantes del zoológico.

Despedida Emotiva en Tokio

La salida de Xiao Xiao y Lei Lei provocó un gran impacto en los visitantes y cuidadores, quienes habían hecho de estos pandas un símbolo de la amistad entre ambos países. Medios de comunicación locales reseñaron que miles de personas se despidieron con sentimientos de nostalgia y gratitud, marcando el fin de un capítulo significativo.

La Historia de los Pandas en Japón

La historia de los pandas gigantes en Japón comenzó en 1972, cuando Lan Lan y Kang Kang llegaron a Tokio, simbolizando la normalización de relaciones entre las naciones. Desde entonces, estos animales han desempeñado un papel crucial en la diplomacia cultural y científica.

El Futuro de los Pandas y Japón

Con la despedida de los últimos pandas, Japón queda temporalmente fuera del programa internacional de préstamo de pandas, una estrategia que China ha utilizado durante años para fortalecer la conservación de la especie y fomentar lazos diplomáticos. Aunque se espera que se realicen nuevos acuerdos futuros, por ahora, el país se despide de sus emblemáticos embajadores.

Mientras tanto, Xiao Xiao y Lei Lei comenzarán una nueva vida en China, donde se integrarán en programas de cría y conservación del panda gigante, cuya especie sigue siendo objeto de atención y protección mundial.