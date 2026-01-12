Javier Milei elogia a brigadistas por su valentía en la lucha contra incendios en la Patagonia

El presidente Javier Milei rindió homenaje a los brigadistas, bomberos y voluntarios que luchan incansablemente contra los incendios en la Patagonia, destacando su valentía y dedicación en esta difícil tarea.

Reconocimiento a los Combatientes del Fuego

En un mensaje compartido en su perfil de X, Milei expresó su profundo agradecimiento a todos aquellos que han colaborado para que los recursos lleguen donde más se necesitan. “Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se requieren”, subrayó el mandatario.

El Valor de los Voluntarios

Milei dedicó unas palabras especiales a los voluntarios y brigadistas: “Nada es más heroico que arriesgar la vida por salvar la de otros”, señaló en su publicación, enfatizando la importancia de su labor en estas circunstancias críticas.

Acciones del Gobierno y Colaboraciones

El presidente también citó un tuit de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, quien resaltó el “heroico accionar” de los 295 brigadistas actualmente en la primera línea de batalla contra el fuego. Según Adorni, de los 32 incendios declarados, ya se han extinguido 22.

Despliegue de Recursos para Combatir el Fuego

El Gobierno ha organizado un amplio despliegue de recursos. La Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, ha movilizado 14 aeronaves, 104 brigadistas, y muchos vehículos logísticos para apoyar las operaciones de combate.

Colaboración de Otras Fuerzas

Gendarmería Nacional y la Policía Federal están proporcionando asistencia en la gestión de cortes de rutas, facilitando la movilidad en áreas críticas. Además, Parques Nacionales ha enviado 128 brigadistas y diversos vehículos para fortalecer la lucha contra el fuego.

Apoyo Humanitario y Asistencia Sanitaria

El Ministerio de Defensa también ha realizado aportes significativos, incluyendo la cooperación en ayuda humanitaria y recursos logísticos. A su vez, el Ministerio de Capital Humano ha enviado camiones con provisiones necesarias para los afectados.

Respaldo del Sector Privado

Empresas como YPF y Aerolíneas Argentinas han contribuido a los esfuerzos, donando miles de litros de combustible y recursos esenciales para el combate contra los incendios. El Banco Nación también ha activado medidas de asistencia financiera para apoyar a los productores agropecuarios locales afectados.