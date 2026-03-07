Javier Milei en la Cumbre Escudos de las Américas: Recibido por la jefa de protocolo de la Casa Blanca

El presidente Javier Milei inicia un intenso viaje a Estados Unidos, donde se reunirá con importantes líderes políticos y empresarios para reforzar las relaciones entre Buenos Aires y Washington.

Javier Milei ha llegado a territorio estadounidense, siendo recibido por Mónica Crowley, jefa de protocolo de la Casa Blanca. Este es su décimo sexto viaje desde que asumió la presidencia, y se enfoca en fortalecer la conexión política y económica entre Argentina y Estados Unidos mediante una serie de encuentros estratégicos.

La Cumbre Escudo de las Américas: Seguridad y Alianzas Regionales

La primera actividad de Milei está programada para este sábado a las 14:00 (hora argentina) con su participación en la “Cumbre Escudo de las Américas”. En esta reunión, se congregarán presidentes y figuras clave de la región centrados en la agenda de seguridad promovida por la administración actual de EE. UU.

Donald Trump será el anfitrión del evento, que se produce en un contexto de tensión internacional por los recientes enfrentamientos entre Irán e Israel, por lo que se anticipan discusiones relevantes sobre la seguridad regional y la intervención en la zona.

Asistentes y Dimensiones Políticas

Entre los líderes presentes se encuentran figuras como José Antonio Kast, quien asumirá la presidencia de Chile en marzo, y otros presidentes de países como Bolivia, Costa Rica, y el Ecuador. Significativamente, la lista excluye a líderes de naciones como Brasil, México y Colombia, lo que sugiere una selección basada en la afinidad ideológica.

Objetivos Estratégicos de la Cumbre

El foco de la cumbre será construir un bloque regional que contrarreste el crecimiento de China en América Latina. Los debates abordarán la necesidad de salvaguardar recursos naturales críticos como el litio y el petróleo,确保ando el acceso preferencial de EE. UU. a estos recursos, y colaborando en la seguridad regional.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, destacó que este encuentro busca promover la libertad y la prosperidad en nuestra región.

Agenda Local y Reconocimientos en Nueva York

Después de la cumbre, Milei tendrá un almuerzo con Trump a las 15:00 (hora argentina) para discutir el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. En la misma jornada, asistirá a la Hispanic Prosperity Gala, donde se reconoce a líderes y empresarios hispanos que impactan positivamente en sus comunidades.

El presidente concluirá su día con un viaje a Nueva York para la inauguración de la “Argentina Week”, programada del 9 al 11 de marzo, destinada a atraer inversiones en el país. Durante este evento, se discutirá sobre oportunidades en sectores energético, financiero y tecnológico.

Permanencia en EE. UU. y Compromisos Regionales

La agenda internacional de Milei también incluye una visita significativa a la tumba del Rebe de Lubavitch en Nueva York. Además, participará en un encuentro con Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, y diversas reuniones con inversores.

El viaje terminará con una visita a Chile, donde asistirá a la toma de posesión de José Antonio Kast y sostendrá diálogos con líderes regionales, añadiendo un capítulo crucial a su intensa agenda diplomatico-comercial.