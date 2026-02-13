Javier Milei en Vivo: Novedades del Gobierno en Tiempo Real

La Cámara de Diputados Aprueba la Bajada de Imputabilidad a 14 Años: Un Giro en la Legislación Juvenil

El oficialismo argentino logra un nuevo avance en su agenda legislativa al establecer un nuevo régimen penal juvenil que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Esta decisión marca un momento crucial en la discusión sobre la responsabilidad penal en el país.

Un Cambio Controversial en la Legislación Juvenil

En una jornada marcada por intensas deliberaciones, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría un nuevo régimen que modifica aspectos centrales de la ley juvenil. La medida ha generado un intenso debate social y político respecto a las implicaciones de este cambio.

El Contexto de la Reforma

La aprobación de esta norma llega en un momento en que el gobierno busca consolidar su fuerza parlamentaria tras la media sanción del proyecto de modernización laboral. Sin embargo, esta reforma penal ha suscitado tanto apoyo como críticas, reflejando las divisiones en la sociedad argentina sobre la justicia juvenil.

Argumentos a Favor y en Contra

Los defensores de la reforma argumentan que la reducción de la edad de imputabilidad permitirá que el sistema judicial responsabilice a los jóvenes que cometen delitos graves, buscando una respuesta más efectiva ante la creciente preocupación social por la delincuencia juvenil. Por otro lado, los opositores sostienen que esta medida podría criminalizar a jóvenes en situaciones vulnerables, sin ofrecer soluciones adecuadas para su rehabilitación.

Un Futuro Incierto para la Juventud Argentina

Con esta medida, el gobierno argentino inicia un nuevo capítulo en la legislación penal, que podría tener efectos de largo alcance en cómo se aborda la delincuencia juvenil. Con el desafío de equilibrar la justicia y la protección de los derechos de los jóvenes, la implementación de este nuevo régimen será un tema clave en los próximos debates legislativos y en la sociedad argentina.