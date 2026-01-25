José Porta: “La estabilidad es clave para planificar un mejor país”

La emblemática empresa cordobesa se fortalece en el ámbito global mientras se prepara para un 2026 lleno de oportunidades.

Con un enfoque en la eficiencia y la innovación, Porta Hnos. ha navegado el complicado año 2025 dejando su huella en el mercado de proteínas vegetales. Con raíces profundas en Córdoba y proyección internacional, la compañía se encuentra bien posicionada para expandirse aún más en 2026.

En una conversación exclusiva, José Porta, su presidente y líder de la quinta generación al mando de la firma fundada en 1882, analiza los hitos del último año, las realidades económicas y las estrategias futuras. Porta, destacado como “El CEO del Año” en el prestigioso premio Empresario del Año de Punto a Punto, comparte su visión sobre la industria.

Un Año de Eficiencia y Adaptación

— ¿Cómo caracteriza el 2025 en términos de producción y consolidación?

— 2025 fue el año de la eficiencia inteligente. En medio de un contexto desfavorable con márgenes reducidos y tensiones económicas, logramos mantener un nivel de producción comparable al de 2024, mostrando una leve mejora. Asimismo, dedicamos grandes esfuerzos a fortalecer nuestro liderazgo gerencial, preparados para los desafíos venideros.

Hitos en Innovación y Expansión

— ¿Cuáles fueron los principales avances en innovación y mercado?

— Destacamos tres hitos importantes. Primero, modernizamos nuestro equipo directivo, implementando nuevas metodologías y herramientas de inteligencia artificial en nuestras operaciones. Segundo, nuestra participación en IFFA Alemania, donde fuimos pioneros como la única empresa cordobesa con stand propio, nos permitió abrir nuevos mercados y consolidar nuestra presencia en proteínas vegetales. Por último, lanzamos productos innovadores en la línea de consumo, como vinagres orgánicos, respondemos a la creciente demanda de opciones saludables.

Compromiso Ambiental y Certificaciones Internacionales

— ¿Hubo logros destacados en el campo ambiental?

— Este año, logramos ser pioneros a nivel mundial al certificar la Declaración Ambiental de Producto (EPD) para nuestros desarrollos de proteínas vegetales. Esta certificación mide los impactos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, destacando nuestro compromiso con la sostenibilidad y la calidad.

Desafíos Económicos y Perspectivas

— ¿Cómo ha afectado la situación económica al negocio?

— Aunque enfrentamos numerosos desafíos debido al bajo consumo y la volatilidad económica, nuestra larga trayectoria nos ha enseñado a adaptarnos. Mantenemos una visión optimista y continuamos expandiéndonos a pesar de la competencia global, incluyendo la presión de precios provenientes de China.

Futuro del Sector Agroindustrial Argentino

— ¿Cuál es su perspectiva respecto al futuro de la industria en Argentina?

— El potencial es inmenso. Creemos que, con acceso a financiamiento adecuado, la industria y la agroindustria pueden crecer rápidamente. Argentina posee el talento y la calidad que demanda el mercado global.

Internacionalización como Estrategia de Crecimiento

— ¿Qué importancia tiene la exportación en su modelo de negocio?

— Estamos convencidos de que la internacionalización es clave para nuestro crecimiento. Queremos llevar al mundo productos argentinos y soluciones innovadoras que reflejen lo mejor de nuestra producción.

Nuevos Proyectos para 2026

— ¿Cuáles son las líneas estratégicas para el próximo año?

— Esperamos un año de lanzamientos y mayor innovación en proteínas vegetales. Potenciaremos nuestros productos, apostando por añadir valor al país y ofreciendo opciones novedosas en el mercado masivo que reflejen nuestra filosofía de calidad y triple impacto.

Expectativas para el Mercado Interno y Externo

— ¿Cuáles son sus expectativas para el próximo año en el mercado interno y externo?

— Somos optimistas respecto al mercado nacional, esperando que la estabilidad sea clave para el crecimiento. En cuanto al exterior, continuaremos ampliando nuestra presencia y ofreciendo los productos innovadores que definen a nuestra empresa en un mundo en constante evolución.