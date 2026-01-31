Joven agredido gravemente: la policía interroga a dos amigos

Un adolescente de 16 años, identificado como Thiago, fue agredido en Pinamar y debió ser trasladado de urgencia a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

Thiago fue víctima de un ataque en medio de una pelea violenta entre amigos, que terminó con un hematoma cerebral. Inicialmente, se pensó que había sido agredido por un grupo externo, pero las autoridades confirmaron que la agresión se produjo entre conocidos.

Detalles del incidente que conmocionan a la comunidad

El joven se encontraba con amigos cuando estalló la pelea. Según el relato de su madre, Lucía, la situación escaló rápidamente y resultó en una golpiza brutal. «Mi hijo tiene hundimiento y fractura en el cráneo, está en terapia intensiva», expresó angustiada.

El relato de la madre y el padre

La madre relató que el ataque sucedió mientras esperaban a Thiago, quien estaba con un amigo de 14 años y otro de 17. «Fueron insultados antes de que empezara todo. Mi hijo me contó que apareció un grupo y comenzaron a agredirlos», compartió Lucía, visiblemente preocupada.

El padre de Thiago también intervino en el relato, indicando que una patrulla llegó justo a tiempo para evitar un desenlace más trágico: «Si no hubiera sido por la policía, lo que pasó podría haber sido mucho peor».

Motivos inciertos detrás de la pelea

Los motivos que desencadenaron esta violenta confrontación aún se están investigando. Según la información proporcionada, un intento de robo pudo haber sido el trasfondo de la agresión, ya que los atacantes aparentemente trataban de quitarle a Thiago su mochila.

La familia de Thiago sigue a la espera de novedades, mientras la atención se centra en su recuperación.

Noticia en desarrollo