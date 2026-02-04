Juan Pablo Valdés se Reúne en Casa Rosada con Adorni y Santilli para Negociar Deudas y Leyes de Milei

El gobernador de Corrientes llegó a la capital argentina para dialogar sobre un futuro de colaboración y reformas esenciales en beneficio de su provincia.

En un momento crucial para la dinámica entre las provincias y el Gobierno nacional, Juan Pablo Valdés se presentó en la Ciudad de Buenos Aires con una agenda repleta de propuestas. Recibido por Manuel Adorni, jefe de Gabinete, y Diego Santilli, ministro del Interior, el encuentro se centró en afianzar la colaboración legislativa de cara a las sesiones extraordinarias.

Una Nueva Era de Reformas

De acuerdo con el mensaje de la Jefatura de Gabinete, la reunión forma parte de la «agenda federal» impulsada por la administración de Javier Milei, que busca unir fuerzas con gobernadores afines. Uno de los temas centrales fue la evaluación del conjunto de reformas que el oficialismo planea llevar adelante en el Congreso en el corto plazo.

Para el Gobierno, contar con el respaldo de líderes como Valdés es fundamental para asegurar la gobernabilidad en un Congreso fragmentado. Simultáneamente, el gobernador de Corrientes destaca la necesidad de que dichas reformas no perjudiquen los sectores productivos de su provincia, especialmente el foresto-industrial y textil.

Propuesta Innovadora: Tierras por Deuda

Más allá de las reformas legislativas, Valdés planteó un tema importante: la deuda de $37.000 millones que la Nación mantiene con Corrientes en virtud del Consenso Fiscal. Ante la habitual respuesta oficial de «no hay recursos disponibles», el gobernador sugirió una solución técnica: la transferencia de propiedades.

“Creemos que el Estado posee tierras en desuso que pueden ser utilizadas como activos de cambio”, explicó Valdés. La idea se centra en la cesión del predio del ex Regimiento y del área del Puerto, que son clave para el desarrollo urbanístico y logístico de la capital correntina. Con esta propuesta, el gobernador intenta movilizar los activos provinciales sin burdenar aún más las finanzas del Tesoro Nacional.