Jueces provinciales exigen a Nación saldar deuda con las Cajas previsionales

El reclamo por el pago de la deuda previsional que el Estado nacional tiene con las provincias cobra fuerza, tras la reciente decisión de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus).

La situación financiera afecta directamente la política salarial de los poderes judiciales provinciales, advierte Domingo Sesin, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Este déficit ha llevado a numerosas jurisdicciones a reducir los sueldos de magistrados y empleados judiciales, tanto activos como pasivos.

Impacto en la Independencia del Poder Judicial

Sesin destacó que esta problemática no es meramente económica; también tiene implicaciones institucionales. La falta de recursos puede comprometer la autonomía y la independencia del Poder Judicial, afectando su funcionamiento y eficacia.

Acciones Inmediatas para Solucionar el Problema

En respuesta a esta inquietud, el magistrado instó a Jufejus a llevar a cabo gestiones formales ante el Ministerio de Economía y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, buscando una solución pronta a esta crítica situación.

Apoyo Unánime de las Autoridades Judiciales

La moción presentada por Sesin recibió un amplio respaldo de los líderes judiciales del país. La Comisión Directiva de Jufejus se comprometió a definir rápidamente los pasos a seguir para abordar este reclamo, subrayando la urgencia de regularizar la situación financiera de las provincias.

Un Llamado a la Acción Política

Este movimiento tiene un trasfondo político relevante, ya que los máximos representantes de los poderes judiciales provinciales buscan que la Nación estabilice su relación financiera con las provincias. Esto va más allá de los recursos previsionales, tocando aspectos de autonomía provincial y la necesidad de mantener el funcionamiento efectivo del sistema judicial.