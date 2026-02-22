Jueces que ignoren fallos de la Corte enfrentan remoción

La reciente aprobación de la reforma laboral por parte de la Cámara de Diputados, ahora en camino de convertirse en ley en el Senado, implica cambios significativos en la justicia laboral argentina, incluida la imposición de que los fallos de la Corte Suprema sean obligatorios para los tribunales inferiores. Esto marca un giro en el funcionamiento de la justicia laboral, donde los jueces que ignoren estas directrices podrían enfrentar la destitución.

Con la reforma laboral en el horizonte, se ha incorporado un aspecto poco debatido pero crucial: la obligación de los jueces laborales de adherirse a las decisiones de la Corte Suprema. Esta medida tiene el potencial de reformar significativamente la administración de la justicia en el ámbito laboral.

Un Cambio en la Dinámica Judicial

Históricamente, las determinaciones de la Corte, como las relacionadas con indemnizaciones, eran consideradas orientativas, aplicándose de manera dispersa. Según un abogado laboralista, ahora los jueces no tendrán la posibilidad de hacer oídos sordos a los dictámenes de la Corte: “Antes, sus fallos eran de una obligatoriedad relativa. Ahora, es ineludible”.

Consecuencias del Artículo 89 de la Nueva Ley

De acuerdo al artículo 89 del proyecto, los jueces laborales a nivel nacional estarán obligados a respetar los fallos de la Corte. En caso de no hacerlo, podrían enfrentarse a un juicio por mal desempeño, lo que podría resultar en su destitución. La senadora Patricia Bullrich ha sido la principal impulsora de esta modificación.

Fortalecimiento del Poder Ejecutivo

Con esta reforma y la transferencia del fuero laboral a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el gobierno de Javier Milei busca consolidar su posición ante futuros reclamos de inconstitucionalidad por parte de la CGT y otros sindicatos.

Impacto en el Consejo de la Magistratura

La transferencia del fuero laboral también podría tener repercusiones políticas significativas, especialmente sobre el Consejo de la Magistratura de la Nación. Este organismo, que tiene la autoridad para nombrar y destituir jueces, podría ver alterada su composición y poder de influencia.

Resulta Vital el Alineamiento de los Jueces

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, ha declarado que esta reforma no solo busca dar obligatoriedad a los fallos de la Corte, sino también asegurar su cumplimiento efectivo, dada la tendencia de algunos jueces a decidir caso por caso.

Avance de la Justicia Laboral en CABA

La reciente legislación también contempla la creación de nuevas estructuras judiciales, incluyendo un conjunto de juzgados que trabajarán de manera más eficiente en la administración de conflictos laborales.

Perspectivas Futuras en el Sistema Judicial

A medida que este proyecto avanza hacia su finalización, será fundamental observar sus efectos en el funcionamiento del sistema judicial y su impacto en las relaciones laborales dentro del país. La magnitud de los cambios sugiere una transformación a fondo de cómo se impartirá justicia en el ámbito del trabajo en una Argentina en constante evolución.