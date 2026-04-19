Juez Regresa a Punilla: Estrategia de Silencio en un Contexto Turbulento

En un encuentro significativo en Villa Carlos Paz, Luis Juez reitera su presencia en la política cordobesa mientras presenta su nueva estrategia territorial frente a un electorado cauteloso.

El Evento en Villa Carlos Paz

El Hotel Eleton fue el escenario de un importante acto del Frente Cívico, donde el senador nacional Luis Juez se reinsertó en la vida política regional, acompañado por figuras clave como el legislador Walter Gispert, el exintendente Carlos Felpeto y el tribuno de cuentas Gustavo Molina. La convocatoria tuvo como propósito exhibir fuerza en una zona que históricamente ha mostrado resistencia al peronismo.

Una Nueva Estrategia

A pesar de la atmósfera militante, el evento ofreció una visión clara de la estrategia política delineada por Juez. Lejos de su estilo habitual de declaraciones explosivas, el actual enfoque se basa en la prudencia y el análisis. Los referentes del juecismo reconocen que el camino por delante es extenso y las variables económicas son inestables, lo que los lleva a adoptar una postura más estratégica frente a sus opositores.

Un Camino de Silencio y Reflexión

Juez ha evitado hacer alusiones a candidaturas o involucrarse en las controversias políticas nacionales. En su entorno, se valora mucho más su capacidad de permanecer en silencio que sus intervenciones públicas, lo que ha sido considerado una táctica de supervivencia en un clima político desafiante.

Miradas Cautelosas: Rodrigo de Loredo

En el evento, también participaron figuras de la UCR local, aunque existen diferencias marcadas con la estructura provincial del partido. Desde el equipo de Juez, se observa con desconfianza el acercamiento del exdiputado Rodrigo de Loredo al oficialismo, lo que podría debilitar la alianza opositora. Los colaboradores de Juez consideran que esta situación podría dejar a De Loredo fuera del juego político en la región.

Fortaleciendo la Presencia Territorial

La estrategia de Juez se centra en consolidar los bastiones donde el Frente Cívico tiene una presencia significativa, como en Punilla y otros distritos como Río Tercero, donde la transición política presenta oportunidades para el partido. En las próximas semanas, se llevarán a cabo más eventos para seguir incrementando la influencia territorial, mientras Juez opta por mantener un perfil bajo.