Julián Álvarez lanza un dardo a “Davo Xeneize”

El delantero argentino del Atlético Madrid, Julián Álvarez, se sumó a las bromas sobre la mítica final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca, en una divertida charla con el streamer "Davo Xeneize".

El intercambio de palabras se dio cuando “Davo” le preguntó a Álvarez sobre su preferencia entre los futbolistas colombianos James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. El streamer, con su característico humor, se decantó por Quintero, aunque admitió no conocerlo tan a fondo.

El delantero, quien compartió equipo con Quintero en River Plate, no tardó en responder: “Si quieres, después te muestro un videito”. A pesar de que «Davo» se mostró reticente a la idea, Álvarez no perdió la oportunidad de imitar con gracia el emocionante relato del gol de Quintero en aquella final que se disputó en Madrid, donde River se consagró con un triunfo 3-1.

“Ah, ¿ese es el saludo? Bueno, elige uno la con… de tu hermana”, contestó «Davo» entre risas, en medio de un ambiente de camaradería.

Aunque el tema estaba cargado de rivalidad deportiva, la interacción refleja la buena relación entre Julián y «Davo», caracterizada por un inolvidable sentido del humor y complicidad.