Julio Gambina: ‘Un presupuesto de recortes’

La reciente aprobación del presupuesto para 2026 genera un contexto político favorable para el gobierno argentino, pero también plantea serias preocupaciones sobre la sostenibilidad económica a largo plazo.

Julio Gambina, economista, analizó en Canal E la reciente aprobación del presupuesto nacional, considerándola como un importante triunfo político. No obstante, resaltó la crítica situación de reservas y la falta de inversiones extranjeras.

Un Respaldo Político Crucial

La ratificación del presupuesto 2026 se interpreta como un apoyo esencial para el gobierno, especialmente tras los resultados de las elecciones de octubre. Gambina subrayó que, más allá de los números, el verdadero valor radica en el mensaje político que transmite esta acción. “Este logro político es fundamental para mantener la continuidad del gobierno”, afirmó, destacando el respaldo en el Senado, donde obtuvo 46 votos afirmativos, superando las expectativas de muchos analistas.

Un Presupuesto Cuestionado

El economista no escatimó en criticar el contenido del presupuesto, describiéndolo como un “presupuesto de ajuste”. Según él, las proyecciones oficiales están basadas en supuestos inverosímiles, lo que podría llevar a una reducción en el gasto público. “Los números son poco realistas y apuntan a una inflación por debajo de la real”, advirtió Gambina, anticipando un impacto adverso en el presupuesto del próximo año.

Implicaciones Externas del Presupuesto

Gambina agregó que este presupuesto también tiene un trasfondo de comunicación hacia el ámbito internacional. “La importancia no reside solo en los números, sino en el respaldo político que se proyecta hacia el exterior”, comentó. Destacó que organismos como el FMI y otros inversores buscan estabilidad política y garantías de gobernabilidad, algo que el Gobierno intenta proyectar mediante su capacidad de mantener consensos legislativos.

La Realidad de las Inversiones Externas

Sin embargo, las estadísticas de inversión no reflejan esta intención. Gambina alertó sobre la reducción de las inversiones externas directas, recordando que el sostén internacional parece derivarse únicamente de créditos oficiales y no de financiamiento privado. “Esto limita el acceso a los mercados financieros globales”, puntualizó.

El Dilema de los “Dólares del Colchón”

El economista también se refirió a la controversial ley de inocencia fiscal, la cual, según él, favorece a grandes evasores. “Eleva el mínimo penal, permitiendo a quienes tengan fondos no declarados regularizarlos sin consecuencias”, explicó. A pesar de esta opción, observó que los bancos privados están mostrando resistencia ante este movimiento.

Tensiones Sociales y Económicas

Finalmente, Gambina destacó la magnitud de la fuga de capitales, mencionando que se estiman alrededor de 250.000 millones de dólares fuera del sistema financiero. “El Gobierno necesita estos fondos para pagar deudas, ya que las reservas actuales son insuficientes”, alertó, refiriéndose a los vencimientos críticos de 2026 y 2027.

En este contexto, el impacto del ajuste en la economía podría intensificar la recesión. “La situación actual conlleva una caída de la actividad económica y un aumento de precios”, concluyó, advirtiendo que esto podría generar mayor malestar y conflictos sociales si no se mejoran los ingresos de la población.