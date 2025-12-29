Justicia ordena 60 allanamientos en bancos y casas de cambio, incluida la vivienda de la madre de Ariel Vallejo

En una operación judicial sin precedentes, la Justicia ha llevado a cabo alrededor de 60 allanamientos en entidades financieras, bancos y casas de cambio, en el contexto de una investigación sobre la compra irregular de dólares a precio oficial, que suma un total de US$ 1.400 millones entre enero y octubre de 2023.

La jueza María Servini lidera esta compleja investigación en torno a las maniobras realizadas con el dólar oficial en momentos en que estaba vigente el estricto control cambiario durante la presidencia de Alberto Fernández. En ese periodo, Sergio Massa ocupaba el Ministerio de Economía, teniendo gran influencia sobre el Banco Central.

Irregularidades en las compras de divisas

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF), que identificó serias irregularidades en la adquisición de los mencionados 1.400 millones de dólares. Estos operativos, realizados por la Policía Federal Argentina (PFA), investigan un posible esquema de fraude relacionado con la compra de dólares oficiales sin justificación adecuada. Esta maniobra, conocida como “rulo cambiario”, permitía comprar dólares a precio oficial para luego venderlos a un precio significativamente mayor en el mercado paralelo o blue.

Operativos en el Banco Central y conexiones sospechosas

En una acción paralela, se llevaron a cabo allanamientos en el Banco Central (BCRA) para examinar la posible conexión entre un exdirector del organismo y Elías Piccirillo, quien es conocido por su vínculo con la modelo Jesica Cirio. El juez federal Sebastián Casanello ordenó estas medidas en busca de teléfonos móviles, notebooks, computadoras y documentación que pueda aportar a la investigación sobre la compra irregular de dólares.

Ariel Vallejo: la figura clave en la investigación

Ariel Vallejo, el financista vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), no solo está en el centro de esta causa, sino que también es objeto de otra investigación relacionada con el mercado blue bajo la supervisión de la jueza María Capuchetti. Recientemente, las autoridades realizaron un allanamiento en la casa de su madre, ubicada en Banfield, donde se está buscando documentación adicional, teléfonos y computadoras que puedan esclarecer su implicación en estos delitos.