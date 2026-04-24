Justicia ordena embargar bienes de Kirchner y Báez para compensar al Estado en el caso Vialidad

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso de 111 activos pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, en un esfuerzo por recuperar una suma que supera los 684.000 millones de pesos en perjuicio del erario público.

En una decisión contundente, la Sala IV del máximo tribunal penal, compuesta por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, desestimó las apelaciones de la defensa de la ex presidenta y del empresario, quienes buscaban frenar la ejecución de la sentencia por administración fraudulenta.

Una Decisión Judicial que Sienta Precedente

La resolución del tribunal respalda la ejecución de bienes para cubrir el daño total estimado en 684.990 millones de pesos, generados por la manipulación en la obra pública en Santa Cruz. Este fallo reafirma un dictado anterior del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que ya había autorizado el decomiso el 18 de noviembre del año pasado.

Los Fundamentos del Decomiso

Un aspecto clave de la resolución es el principio de que los bienes de origen ilícito pueden ser confiscados incluso si han sido transferidos o heredados por terceros. Los jueces argumentaron que, dadas las complejidades de los delitos económicos, la necesidad de un rastreo perfecto de los fondos sería impracticable y desvirtuaría la figura del decomiso.

Se estableció que una conexión económica razonable basta para validar la confiscación, rechazando así los argumentos de la defensa de la familia Kirchner sobre la herencia de algunos activos, que, según ellos, no debían ser considerados en esta ejecución.

Activos Afectados en el Decomiso

La medida implica un extenso listado de propiedades y activos que serán administrados por la Corte Suprema de Justicia para su posterior venta. Los detalles incluyen:

Familia Kirchner: Se decomisaron 20 propiedades, algunas a nombre de Cristina Kirchner y otras que pertenecen a sus hijos, Máximo y Florencia.

Lázaro Báez y sus Empresas: Más de 80 inmuebles del empresario están incluidos en la medida, así como activos de las firmas involucradas en el esquema ilegal, como Austral Construcciones.

A pesar de una disidencia parcial por parte del juez Borinsky, quien argumentó que no había pruebas suficientes sobre el origen ilícito de algunos bienes heredados, la mayoría del tribunal decidió mantener el decomiso total.

Próximos Pasos en el Proceso Judicial

La causa Vialidad ha puesto en evidencia un esquema de corrupción que favoreció a las empresas de Báez a través de la asignación sistemática de contratos de obra pública, revelando irregularidades por sobreprecios y trabajos incompletos. En la actualidad, Cristina Kirchner cumple una condena domiciliaria de seis años.

Con la reciente decisión de la Cámara, se inicia la fase de tasación de los 111 bienes, enfocándose en neutralizar cualquier beneficio económico derivado del delito y reparar el daño causado al Estado, asegurando que los activos recuperados sean utilizados para este propósito.