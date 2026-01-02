Karina Milei asume un área clave; Santiago Caputo lidera el presupuesto

La reciente reforma del sistema de inteligencia argentino genera debate y anticipación en torno a su impacto en la seguridad nacional y los poderes dentro del gobierno.

Reformas en la Ley de Inteligencia: Más Poder para la SIDE

Un nuevo decreto que empodera a la Secretaría de Inteligencia (SIDE) ha suscitado críticas y especulaciones sobre sus intenciones detrás de la reforma. Esta iniciativa surge tras los fracasos de la reforma de julio de 2024, que había dividido a la agencia en cuatro entidades y trasladado la Ciberseguridad a la Jefatura de Gabinete, liderada por Karina Milei.

El Centro Nacional de Ciberseguridad: Cambios en la Estructura

La creación del nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) marca un cambio significativo, operando bajo la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología. Al mando está Darío Genua, quien reporta directamente a Santiago Caputo. Sin embargo, expertos en inteligencia expresan dudas sobre la permanencia de Genua en su cargo, dadas las tensiones políticas internas.

¿Menos Poder para Caputo y la Influencia de Karina?

A medida que se implementan estos cambios, algunos funcionarios advierten que la pérdida de algunas competencias en la Ciberseguridad podría indicar que Caputo está perdiendo influencia dentro del gobierno. Esto se acentúa tras las elecciones legislativas de 2025, donde la propuesta de Milei de llevar LLA a todas las provincias tuvo una buena recepción.

Reconfiguración de la Ciberinteligencia

El área de Ciberinteligencia, ahora bajo el liderazgo de Ariel Waissbein, es parte del plan para fortalecer la seguridad cibernética de la nación. La separación entre ciberseguridad y ciberespionaje se percibe como un elemento tecnológico necesario, aunque algunos critican que la nueva estructura centraliza recursos de forma excesiva.

Cambios en la Inteligencia Militar: ¿Riesgos Presupuestarios?

La disolución de la Dirección de Inteligencia Militar del Ministerio de Defensa (DNIEM) genera inquietudes adicionales. Las competencias de esta dirección se están transfiriendo a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Esta reestructuración podría provocar tensiones debido a la centralización del presupuesto en la SIDE, lo que despierta recelos entre las distintas ramas de las fuerzas armadas.

Expectativas Futuras: El Impacto en la Política Interna

Con estos cambios, se esperan repercusiones dentro de la política interna de «La Casa», especialmente en relación con el grupo cercano al ex titular de Contrainteligencia, Antonio Stiuso. Este DNU representa la segunda reforma significativa en el sector de inteligencia y tiene el objetivo de remediar deficiencias pasadas, además de otorgar mayor poder al llamado «Señor 5», una figura clave que no logró establecerse en su momento anterior.