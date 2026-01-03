Keir Starmer: Reino Unido no participará en ataque de EE. UU. a Venezuela

En medio de una situación tensa en Venezuela, el primer ministro británico Keir Starmer se pronunció sobre la reciente operación de Estados Unidos que implicó la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa. La respuesta del gobierno británico marca un momento crítico en la política internacional.

La Postura del Reino Unido

Keir Starmer ha dejado claro que el Reino Unido no estuvo involucrado en la operación militar estadounidense que impactó a Caracas. En declaraciones a los medios, destacó la importancia de verificar los hechos antes de tomar una posición definitiva.

Apoyo a los Ciudadanos Británicos

El primer ministro confirmó que el gobierno está trabajando en colaboración con la embajada británica en Caracas para asistir a los aproximadamente 500 ciudadanos británicos que se encuentran en Venezuela. «Es una situación que cambia rápidamente y necesitamos establecer todos los hechos», comentó.

Reacciones a la Operación

Starmer ha sido presionado para que condene la intervención de EE.UU. en el país sudamericano. Líderes de diferentes partidos, como el Liberal Demócrata Sir Ed Davey, expresaron que la acción es «ilegal» y podría abrir la puerta a intervenciones similares en otros países.

El Debate Interno

El líder del Partido Verde, Zack Polanski, también hizo eco de estas preocupaciones, afirmando que este tipo de acciones podría empoderar a líderes autoritarios en diversas partes del mundo. Sus comentarios reflejan un creciente temor sobre el impacto de tales decisiones en la seguridad global.

Consecuencias Geopolíticas

El líder de Reform UK, Nigel Farage, calificó la operación como «no ortodoxa» y reconoció que infringía el derecho internacional. Sin embargo, sugirió que podría tener efectos disuasorios sobre naciones como China y Rusia.

Expectativas en el Futuro

Dame Priti Patel, secretaria de Estado y miembro del partido conservador, expresó que «nadie llorará» la partida de Maduro y manifestó su deseo de que el pueblo venezolano acceda a la democracia y libertades fundamentales. «Este es un momento geopolítico muy serio», concluyó.